Top Performance ETFs in der Woche 1. - 05. Dezember 2025 an der SIX Swiss Exchange

Zürich, 08.Dezember.2025 09:00

Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 1..-05. Dezember 2025 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD Acc119295352VanEck Asset Management B.V.USD8,90%
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF - USD Acc141320639WisdomTree Management LimitedUSD8,48%
WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc145935475WisdomTree Management LimitedUSD8,22%
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating118175406HANetf Management LimitedUSD6,97%
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist-EUR45203345Amundi Asset ManagementEUR6,31%
Franklin FTSE Korea UCITS ETF46325073Franklin Templeton International Services S.à r.l.USD5,00%
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)2308859BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD4,96%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)44880650BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD4,46%
First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Class A USD135685790First Trust Global Portfolios Management LimitedUSD4,40%
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C3067317DWS Investment S.A. (ETF)USD4,40%

Abonnieren Sie den ETF Marktreport hier und erfahren Sie regelmässig alles über die Entwicklung im ETF Segment.

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

