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27.07.2026 09:01:00
Top Performance ETFs in der Woche 20. - 24. Juli 2026 an der SIX Swiss Exchange
Zürich, 27.Juli.2026 09:00
Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 20..-24. Juli 2026 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Accumulation
|52665507
|Amundi Luxembourg S.A.
|USD
|11,13%
|BNP PARIBAS EASY II ICAV - BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF $ Acc
|134460096
|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
|USD
|6,65%
|iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
|13937387
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|6,14%
|Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
|2617084
|Market Access Asset Management Limited
|EUR
|6,08%
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|26419210
|VanEck Asset Management B.V.
|USD
|5,96%
|Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc
|45204988
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|5,85%
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|26419120
|VanEck Asset Management B.V.
|USD
|5,56%
|WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc
|141320628
|WisdomTree Management Limited
|EUR
|5,37%
|L&G Gold Mining UCITS ETF
|4595666
|LGIM Managers (Europe) Limited
|USD
|5,25%
|Gold Miners Screened UCITS ETF
|111372653
|HANetf Management Limited
|USD
|5,23%
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