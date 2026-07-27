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27.07.2026 09:01:00

Top Performance ETFs in der Woche 20. - 24. Juli 2026 an der SIX Swiss Exchange

ETF-Image

Zürich, 27.Juli.2026 09:00

Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 20..-24. Juli 2026 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Accumulation52665507Amundi Luxembourg S.A.USD11,13%
BNP PARIBAS EASY II ICAV - BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF $ Acc134460096BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EuropeUSD6,65%
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)13937387BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD6,14%
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF2617084Market Access Asset Management LimitedEUR6,08%
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF26419210VanEck Asset Management B.V.USD5,96%
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc45204988Amundi Luxembourg S.A.EUR5,85%
VanEck Gold Miners UCITS ETF26419120VanEck Asset Management B.V.USD5,56%
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc141320628WisdomTree Management LimitedEUR5,37%
L&G Gold Mining UCITS ETF4595666LGIM Managers (Europe) LimitedUSD5,25%
Gold Miners Screened UCITS ETF111372653HANetf Management LimitedUSD5,23%

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KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Technologiebranche, sondern sorgt auch für eine völlig neue Dynamik an den Rohstoffmärkten. In diesem Interview spricht Rohstoffexperte Professor Dr. Torsten Dennin über die Metalle hinter dem KI-Boom, warum Kupfer, Uran und Silber strategisch immer wichtiger werden und welche Chancen sich daraus für Anleger ergeben. ⚡

Der Ausbau von künstlicher Intelligenz, Rechenzentren und Elektrifizierung sorgt für einen stark steigenden Rohstoffbedarf. Im Gespräch geht es darum, welche Märkte tatsächlich profitieren, wo strukturelle Knappheit droht und welche Risiken Anleger beachten sollten.

Kupfer als zentraler Rohstoff für Elektrifizierung und KI-Infrastruktur
Strukturelle Angebotslücken bei Kupfer
Silber zwischen Industriemetall und Investment
Einfluss von Realzinsen auf Gold und Silber
Uran als Energiequelle für Rechenzentren
Chancen und Grenzen von Erdgas als Übergangstechnologie
Gallium, Germanium und seltene Erden
Versorgungssicherheit und Abhängigkeit von China
Investitionen über Minen- und Rohstoffaktien
Öl als mögliches geopolitisches Überraschungsrisiko
Gold als strategischer Sicherheitsbaustein

KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?

Inside ETF

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