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Geändert am: 27.07.2026 07:25:02

Asiens Börsen in Grün

An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegte sich am Freitag nach oben.

Der SMI startete den Handel bereits stärker und verblieb auch weiterhin im Plus. Letztlich verabschiedete er sich 0,79 Prozent fester bei 14'327,20 Punkten aus der Sitzung ins Wochenende.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI verabschiedeten sich ebenso 0,69 Prozent höher bei 20'069,67 Zählern bzw. 0,75 Prozent stärker bei 2'276,74 Einheiten in den Feierabend, nachdem sie zur Startglocke bereits zulegten.

Der Schweizer Aktienmarkt trotzte am Freitag den zahlreichen negativen Einflüssen. Weder das erneute Zoll-Thema noch die weiter angespannte Lage in Nahost oder auch die steigenden Ölpreise konnten die Börsianer von ihrer Sehnsucht nach einer kleinen Erholung abbringen. Entsprechend versöhnlich präsentierte sich das Schweizer Kurstableau. Auch an den europäischen Märkten schüttelten die Anleger die schwachen Vorgaben ab.

Die aktuellen Kursgewinne sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stimmung grundsätzlich von Vorsicht geprägt sei, hiess es. Ölpreise jenseits der 100 Dollar-Marke pro Fass schüren die Angst vor steigenden Zinsen. Immerhin hatte selbst die EZB am Vortag darauf hingewiesen, dass sie mit weiteren Preissteigerungen durch die hohen Energiepreise rechne. Ausserdem hat sich das ungeliebte Thema Strafzölle wieder auf die Agenda geschlichen: "US-Präsident Trump hat einen neuen Schritt zur Etablierung von Strafzöllen gegen 60 Länder, unter anderem aus der EU, unternommen. Das könnte erst der Anfang für weitere Massnahmen in diese Richtung sein", fasst ein Händler zusammen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legte am Freitag zu.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits mit Gewinnen und legte im Verlauf weiter zu. Letztlich geht er 1,36 Prozent stärker bei 25'099,00 Punkten aus dem Handel.

Neue US-Zölle, weiter steigende Ölpreise, zugespitzte Kriegshandlungen in Nahost und neue Sorgen um KI-Investitionen waren zum Wochenende hin kein guter Cocktail für die Anleger. Viel hing auch vom DAX-Schwergewicht SAP ab nach den Zahlen am Vorabend. Dass die Aktien anzogen, weil überraschend viele Cloudverträge abgeschlossen wurden, half dem DAX etwas. Das operative Ergebnis des Softwarekonzerns entwickelte sich aber schwächer als gedacht.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten die Sitzung am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones Industrial zeigte sich überwiegend in der Gewinnzone und legte um 0,46 Prozent auf 51'947,25 Punkte zu.
Der technologielastige NASDAQ Composite verlor zum Sitzungsende 0,64 Prozent auf 24'975,82 Zähler.

An der New Yorker Wall Street hat sich am Freitag das Auf und Ab mit einem Erholungsversuch nach dem Rückschlag am Vortag fortgesetzt. Anleger reagierten mit einer gewissen Erleichterung auf die wieder rückläufigen Ölpreise. So sank der Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent deutlich unter die Marke von 100 US-Dollar. Im Technologie-Sektor herrschte ungeachtet der starken Quartalsbilanz von Intel weiter Vorsicht nach dem starken Lauf von Aktien mit KI-Bezug.

Dass die Ölpreise wieder sanken, begründeten Marktbeobachter mit Gewinnmitnahmen, denn die kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost gehen unvermindert weiter. Inzwischen versucht US-Präsident Donald Trump im Konflikt um die Strasse von Hormus, den Druck auf den Iran zu erhöhen.

Entsprechend sehen Experten an den US-Börsen noch keine Rückkehr zu grösserer Risikobereitschaft. Diesbezüglich basieren derzeit Hoffnungen vor allem auf der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison. Nach den Sorgen, die am Vortag vom Google-Mutterkonzern Alphabet und dem Elektroautobauer Tesla bestärkt wurden, gab es zwar nun Erfreulicheres von Intel und der deutschen SAP, dennoch entschieden sich Anleger in der Techbranche eher für Gewinnmitnahmen.

ASIEN

In Asien werden am Montag Gewinne gemacht.

Der Nikkei 225 steigt zeitweise um 0,31 Prozent auf 64'810,87 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ist ebenso ein Plus zu sehen: Der Shanghai Composite gewinnt 0,4 Prozent auf 3'829,39 Zähler.

Mit Aufschlägen präsentiert sich auch der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng 0,81 Prozent auf 25'166,58 Einheiten klettert.

Deutlich fallende Ölpreise stützen am Montag die asiatischen Aktienbörsen. Im Iran-Krieg scheint eine wackelige Waffenruhe zu halten, sowohl die USA als auch der Iran haben ihre wechselseitigen Angriffe seit dem Wochenende bis auf Weiteres eingestellt. Die "wichtigste Entwicklung über das Wochenende ist eine Unterbrechung der US-Angriffe auf den Iran seit spätem Freitag. Es ist zwar schwierig, mit Sicherheit zu wissen, wie sich die Dinge entwickeln werden, aber unser Basisszenario bleibt eine Deeskalation im Laufe der Zeit", urteilt MUFG-Analyst Michael Wan.

Allerdings herrscht keine Euphorie am Markt: Denn Anleger wappnen sich für die US-Notenbank, die am Mittwoch die Zinsen anheben könnte, nachdem der jüngste Anstieg der Ölpreise Inflationsängste geschürt hat. Investoren warten zudem auf die Quartalszahlen der Technologieriesen, nachdem es zuletzt Kritik an den hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz gab.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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