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Index im Blick 24.07.2026 22:33:49

Dow Jones-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones

Dow Jones-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

IBM
175.08 CHF 6.37%
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Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.46 Prozent stärker bei 51’947.25 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24.377 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51’755.54 Zählern und damit 0.085 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51’711.65 Punkte).

Bei 52’118.19 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51’682.36 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.398 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51’848.90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49’230.71 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 44’693.91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7.37 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 53’289.30 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4.29 Prozent auf 163.66 USD), IBM (+ 3.65 Prozent auf 214.19 USD), Apple (+ 3.53 Prozent auf 333.02 USD), Travelers (+ 2.89 Prozent auf 387.26 USD) und Sherwin-Williams (+ 2.24 Prozent auf 317.51 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil American Express (-4.30 Prozent auf 326.17 USD), Goldman Sachs (-1.26 Prozent auf 1’061.23 USD), NVIDIA (-0.92 Prozent auf 206.84 USD), UnitedHealth (-0.67 Prozent auf 420.74 USD) und Amazon (-0.66 Prozent auf 232.11 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30’430’436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.508 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Salesforce-Aktie hat mit 11.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3.88 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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