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01.07.2026 09:01:00
Top Performance ETFs im Monat Juni 2026 an der SIX
Zürich, 01.Juli.2026 09:00
Die folgenden Top ETFs haben im Monat Juni 2026 an der Schweizer Börse SIX die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|57720860
|VanEck Asset Management B.V.
|USD
|13,57%
|First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Class A USD
|135685790
|First Trust Global Portfolios Management Limited
|USD
|13,22%
|Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
|25524842
|Invesco Investment Management Limited
|USD
|9,59%
|iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)
|37978279
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|9,57%
|BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF USD Cap
|35025327
|BNP Paribas Asset Management Luxembourg
|USD
|9,49%
|Harbor Health Care UCITS ETF - Accumulating
|47284465
|HANetf Management Limited
|USD
|8,93%
|HANetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF
|111372791
|HANetf Management Limited
|USD
|8,23%
|L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
|40032905
|LGIM Managers (Europe) Limited
|USD
|8,10%
|Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
|10854910
|Invesco Investment Management Limited
|USD
|7,98%
|iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
|30452906
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|7,98%
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Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
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