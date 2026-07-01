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01.07.2026 09:01:00

Top Performance ETFs im Monat Juni 2026 an der SIX

ETF-Image

Zürich, 01.Juli.2026 09:00

Die folgenden Top ETFs haben im Monat Juni 2026 an der Schweizer Börse SIX die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
VanEck Semiconductor UCITS ETF57720860VanEck Asset Management B.V.USD13,57%
First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Class A USD135685790First Trust Global Portfolios Management LimitedUSD13,22%
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF25524842Invesco Investment Management LimitedUSD9,59%
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)37978279BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD9,57%
BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF USD Cap35025327BNP Paribas Asset Management LuxembourgUSD9,49%
Harbor Health Care UCITS ETF - Accumulating47284465HANetf Management LimitedUSD8,93%
HANetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF111372791HANetf Management LimitedUSD8,23%
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF40032905LGIM Managers (Europe) LimitedUSD8,10%
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF10854910Invesco Investment Management LimitedUSD7,98%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)30452906BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD7,98%

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Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

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