06.10.2025 08:43:37
Schroders bringt erstmals einen ETF an die Schweizer Börse
Erstmals wird ein ETF-Produkt der Bank Schroders an der Schweizer Börse kotiert.
Mit dem Eintritt in den Schweizer Markt baue Schroders seine ETF-Aktivitäten in Europa aus, teilte die SIX am Montag mit. Dabei baue die Bank auf den bestehenden ETF-Kapazitäten in den USA und Australien auf.
Die Schweizer Börse hatte ihr ETF-Segment im Jahr 2000 lanciert. Mit Schroders zählt die SIX nun 34 ETF-Emittenten, die 2098 ETFs anbieten. Der Handelsumsatz mit ETF an der SIX betrug nach neun Monaten 94,4 Milliarden Franken. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 66 Prozent.
mk/uh
Zürich (awp)
