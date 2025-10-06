Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
premiere 06.10.2025 08:43:37

Schroders bringt erstmals einen ETF an die Schweizer Börse

Erstmals wird ein ETF-Produkt der Bank Schroders an der Schweizer Börse kotiert.

Neu kann der ETF ICAV Global Equity Active UCITS ETF USD ACC von Schroders an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden.

Mit dem Eintritt in den Schweizer Markt baue Schroders seine ETF-Aktivitäten in Europa aus, teilte die SIX am Montag mit. Dabei baue die Bank auf den bestehenden ETF-Kapazitäten in den USA und Australien auf.

Die Schweizer Börse hatte ihr ETF-Segment im Jahr 2000 lanciert. Mit Schroders zählt die SIX nun 34 ETF-Emittenten, die 2098 ETFs anbieten. Der Handelsumsatz mit ETF an der SIX betrug nach neun Monaten 94,4 Milliarden Franken. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 66 Prozent.

mk/uh

Zürich (awp)

