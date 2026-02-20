US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|
20.02.2026 07:45:37
Zurückhaltung vor vielen Daten: So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar
Am Devisenmarkt zeigt sich am Freitag eine gewisse Zurückhaltung.
Der Fokus liegt aber erneut auf den US-Daten. Hier steht neben dem BIP auch der PCE-Preisindex als bevorzugtes Inflationsmass der Fed und das Uni Michigan Konsumentenvertrauen auf der Agenda. Bereits die gestrigen Daten passten eher ins Bild sich zuletzt abschwächender Zinssenkungserwartungen.
Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem Dollar über Nacht mit zuletzt 1,1754 etwas weiter von der Marke von 1,18 entfernt. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9119 mehr oder weniger auf der Stelle und auch Dollar/Franken bewegt sich mit Kursen von 0,7758 nur wenig.
awp-robot/dm
Zürich (awp)
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|155.1835
|0.2635
|0.17
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9123
|
-0.06
|Türkische Lira
|
56.5008
|
-0.03
|Baht
|
40.1933
|
0.06
|Bitcoin - US Dollar
|
67852.4615
|
1.36
|Real
|
6.7142
|
-0.12
|US-Dollar
|
0.7761
|
0.14
|Zloty
|
4.6298
|
0.05
|Euro - US Dollar
|
1.1758
|
-0.13
|Ripple - US Dollar
|
1.4199
|
0.98
|Forint
|
415.8228
|
-0.02
|Bitcoin - Euro
|
57715.9823
|
1.47
|Ripple
|
0.908
|
-1.02
|Rubel
|
98.9045
|
-0.10
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss in Grün erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag ebenso mit leichten Aufschlägen starten. Die Börsen in Asien präsentieren sich mit schwacher Tendenz.