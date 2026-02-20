Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Chinas KI-Agenten auf dem Vormarsch: Neue Modelle setzen Aktien von Google und NVIDIA unter Druck
Diageo-Aktie: Neuer CEO will offenbar Management umkrempeln
LLB-Aktie: Gewinn bleibt 2025 stabil
BB Biotech-Aktie: Gewinn 2025 bestätigt
Zurückhaltung vor vielen Daten: So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar
Devisen im Blick 20.02.2026 07:45:37

Zurückhaltung vor vielen Daten: So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar

Am Devisenmarkt zeigt sich am Freitag eine gewisse Zurückhaltung.

Unsicherheit über einen möglichen Angriff der USA auf den Iran zerren an den Nerven der Anleger. Im Vormittagsverlauf könnten dann einige Konjunkturdaten aus der Eurozone, allen voran zahlreiche Einkaufsmanagerindizes, für etwas Bewegung sorgen.

Der Fokus liegt aber erneut auf den US-Daten. Hier steht neben dem BIP auch der PCE-Preisindex als bevorzugtes Inflationsmass der Fed und das Uni Michigan Konsumentenvertrauen auf der Agenda. Bereits die gestrigen Daten passten eher ins Bild sich zuletzt abschwächender Zinssenkungserwartungen.

Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem Dollar über Nacht mit zuletzt 1,1754 etwas weiter von der Marke von 1,18 entfernt. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9119 mehr oder weniger auf der Stelle und auch Dollar/Franken bewegt sich mit Kursen von 0,7758 nur wenig.

awp-robot/dm

Zürich (awp)

Weitere Links:

Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan

Bildquelle: filmfoto / Shutterstock.com
Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Meistgelesene Nachrichten

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
DroneShield-Aktie im Minus: Neue Stammaktien sollen gelistet werden
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag schwächer
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag
Airbus-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Ergebnis ziehen an - Dividende steigt
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen
Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret

finanzen.net News

Datum Titel
08:12 Air Liquide steigert Gewinn dank Sparprogramm - Margenziel angehoben
08:07 WDH/ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel hoch auf 13 Euro
07:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 387 Euro - 'Hold'
07:34 ROUNDUP: Worum es beim CDU-Parteitag geht
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus
07:36 QBE-Aktie weit im Plus: Swiss Re kauft in Australien zu
07:29 thyssenkrupp-Aktie zieht an: Jefferies wird zuversichtlicher
07:39 Airbus-Aktie etwas fester: RBC senkt Ziel
07:04 ROUNDUP: Bund hält trotz Manipulation von Sirenen an Alarm-Plan fest
06:48 Russische Bomber vor Alaska: Kampfjets steigen auf