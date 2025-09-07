|Anlage im Fokus
Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstiegs gewesen.
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 1 Jahr 0.3697 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in POL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 270.47 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 06.09.2025 auf 0.2735 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73.98 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -26.02 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 0.1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 0.7155 USD.
