|Krypto-Investition im Blick
|
09.09.2025 19:43:08
Wie viel Gewinn eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen Stellar-Engagement verdienen können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 3 Jahren notierte Stellar bei 0.1044 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9’581.65 XLM. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.3778 USD), wäre das Investment nun 3’619.75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 261.98 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.089833 USD und wurde am 09.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar liegt derzeit bei 0.5647 USD und wurde am 01.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|88’478.81041
|-0.45%
|Handeln
|Vision
|0.12152
|-1.80%
|Handeln
|Ethereum
|3’412.69145
|0.03%
|Handeln
|Ripple
|2.35503
|0.04%
|Handeln
|Solana
|171.22686
|0.90%
|Handeln
|Cardano
|0.68577
|0.09%
|Handeln
|Polkadot
|3.23587
|0.92%
|Handeln
|Chainlink
|18.29931
|0.25%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-0.20%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|-2.13%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin
💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?
Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.
Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?
🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!