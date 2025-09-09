Wie viel Gewinn eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 3 Jahren notierte Stellar bei 0.1044 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9’581.65 XLM. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.3778 USD), wäre das Investment nun 3’619.75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 261.98 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.089833 USD und wurde am 09.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar liegt derzeit bei 0.5647 USD und wurde am 01.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net