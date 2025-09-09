Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281 -0.3%  SPI 17’025 -0.2%  Dow 45’727 0.5%  DAX 23’718 -0.4%  Euro 0.9337 0.1%  EStoxx50 5’369 0.1%  Gold 3’643 0.2%  Bitcoin 88’479 -0.5%  Dollar 0.7971 0.5%  Öl 66.4 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wie viel Gewinn eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Wie viel eine Investition in Cardano von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Börsengang der Klarna-Aktie steht direkt bevor - Was Anleger wissen sollten
Unternehmensgeschichte der Avolta-Aktie: Vom Tabakgrosshändler zum globalen Marktführer
Bitcoin vs. Ether: Droht nach der ETH-Outperformance ein Umschwung für die Märkte?
Suche...
200.- Saxo-Deal
Krypto-Investition im Blick 09.09.2025 19:43:08

Wie viel Gewinn eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Stellar-Engagement verdienen können.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 3 Jahren notierte Stellar bei 0.1044 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9’581.65 XLM. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.3778 USD), wäre das Investment nun 3’619.75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 261.98 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.089833 USD und wurde am 09.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar liegt derzeit bei 0.5647 USD und wurde am 01.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

Inside Krypto

14:43Finixio Crypto Logo XRP Ausbruch, Markt-Momentum und der Aufstieg von Best Wallet
11:58Finixio Crypto Logo Bitcoin Prognose: Wichtige Preisniveaus, Marktstruktur und der aufstrebende BTC Bull Token
11:50Finixio Crypto Logo Nasdaq strebt Zugang zu Geminis Kryptodiensten durch strategische Investition an
08.09.25Finixio Crypto Logo Krypto News: AMPC-Initiative macht Worldcoin Quantensicher – WLD explodiert 23,98 %
08.09.25Finixio Crypto Logo Snorter Bot? Ein Meme-inspiriertes Trading-Tool für Solana und darüber hinaus
08.09.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Prognose: Neutrale Signale, Schlüsselbereiche und Marktunsicherheit
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV