Wie viel Gewinn ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Hedera Investoren gebracht.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Hedera 0.056183 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in HBAR investiert, befänden sich nun 1’779.89 Hedera in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 08.08.2025 auf 0.2620 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 466.35 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 366.35 Prozent.

Am 04.11.2024 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.0424 USD. Am 17.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.3748 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

