|Lukrative TON-Investition?
|
09.08.2025 19:43:08
Wie viel eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Vor Jahren in Toncoin eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 09.08.2024 kostete Toncoin 6.602 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in TON investiert worden wären, hätte man nun 1’514.75 Toncoin im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’057.65 USD, da Toncoin am 08.08.2025 3.339 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49.42 Prozent verringert.
Bei 2.538 USD erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.08.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6.914 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|94’512.46286
|-0.16%
|Handeln
|Vision
|0.14636
|3.05%
|Handeln
|Ethereum
|3’270.20874
|3.72%
|Handeln
|Ripple
|2.67444
|0.06%
|Handeln
|Solana
|143.68122
|1.65%
|Handeln
|Cardano
|0.64369
|1.60%
|Handeln
|Polkadot
|3.21048
|3.16%
|Handeln
|Chainlink
|15.87827
|6.67%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|7.02%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|2.95%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin
💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?
Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.
Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?
🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!