Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9408 0.0%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’398 0.0%  Bitcoin 94’561 -0.1%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 66.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018Swiss Re12688156
Top News
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Wie viel eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Wie viel Gewinn ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Der S&P 500-Star 2025: Wie Palantir NVIDIA und Super Micro hinter sich lässt
NVIDIA im Fokus: Analyst warnt vor Risiken durch KI-Abhängigkeit
Suche...
Lukrative TON-Investition? 09.08.2025 19:43:08

Wie viel eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Vor Jahren in Toncoin eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 09.08.2024 kostete Toncoin 6.602 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in TON investiert worden wären, hätte man nun 1’514.75 Toncoin im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’057.65 USD, da Toncoin am 08.08.2025 3.339 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49.42 Prozent verringert.

Bei 2.538 USD erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.08.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6.914 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com,Skorzewiak / Shutterstock.com

Inside Krypto

07.08.25AMINA BANK Crypto Logo AMINA: AMINAX Monthly Reporting
04.08.25AMINA BANK Crypto Logo AMINA Bank: Crypto Fundraising Trends 2025: IPOs, Institutional Flows, and the End of the Bear Market 
07.08.25Hashdex Logo Hashdex: Bitcoin-Rally, Stablecoin-Gesetz & mehr: Das bewegt den Krypto-Markt im Q2
29.07.25Hashdex Logo Hashdex: ETH steigt, und die ETF-Zuflüsse folgen | Lesen Sie den Hash Insider
07:53Finixio Crypto Logo Bitpanda zieht es in die Emirate: Kooperation mit Rakbank ist jetzt fix
08.08.25Finixio Crypto Logo Neuer Bitcoin-Treasury: Jack Dorseys Block hält eine gigantische Menge Bitcoin
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV