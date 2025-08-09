Wie viel eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Anzeige

Am 09.08.2024 kostete Toncoin 6.602 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in TON investiert worden wären, hätte man nun 1’514.75 Toncoin im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’057.65 USD, da Toncoin am 08.08.2025 3.339 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49.42 Prozent verringert.

Bei 2.538 USD erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.08.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6.914 USD.

Redaktion finanzen.net