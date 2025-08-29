|Anlage im Fokus
|
29.08.2025 11:03:08
Wie viel Anleger mit einem Uniswap-Investment von vor 5 Jahren verdient hätten
Bei einem frühen Investment in Uniswap hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 28.08.2020 wurde Uniswap bei 0.000050 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in UNI vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 1’998’002.00 Uniswap. Da sich der Kurs von UNI-USD gestern auf 10.01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’991’562.10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19’991’462.10 Prozent zugenommen.
Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 4.765 USD. Bei 18.66 USD erreichte der Coin am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|87’886.72985
|-2.59%
|Handeln
|Vision
|0.13462
|-2.03%
|Handeln
|Ethereum
|3’476.71558
|-3.82%
|Handeln
|Ripple
|2.29026
|-3.70%
|Handeln
|Solana
|166.11207
|-3.38%
|Handeln
|Cardano
|0.65743
|-4.37%
|Handeln
|Polkadot
|3.03325
|-4.91%
|Handeln
|Chainlink
|18.72932
|-7.10%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-4.36%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|-5.27%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin
💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?
Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.
Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?
🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!