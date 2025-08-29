Wie viel Anleger mit einem Uniswap-Investment von vor 5 Jahren verdient hätten

Anzeige

Am 28.08.2020 wurde Uniswap bei 0.000050 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in UNI vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 1’998’002.00 Uniswap. Da sich der Kurs von UNI-USD gestern auf 10.01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’991’562.10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19’991’462.10 Prozent zugenommen.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 4.765 USD. Bei 18.66 USD erreichte der Coin am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net