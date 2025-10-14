Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.10.2025 11:03:09

So viel Wert wäre mit einer Investition in Neo von vor 1 Jahr verloren gegangen

Am 13.10.2024 notierte Neo bei 10.37 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9.642 NEO-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 53.71 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.10.2025 auf 5.570 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 46.29 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 4.384 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 25.08 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
