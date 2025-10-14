|Frühe Anlage
|
14.10.2025 11:03:09
So viel Wert wäre mit einer Investition in Neo von vor 1 Jahr verloren gegangen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Neo verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 13.10.2024 notierte Neo bei 10.37 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9.642 NEO-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 53.71 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.10.2025 auf 5.570 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 46.29 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 4.384 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 25.08 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|90’008.20661
|-2.87%
|Handeln
|Vision
|0.09174
|-4.58%
|Handeln
|Ethereum
|3’216.13428
|-5.82%
|Handeln
|Ripple
|1.98545
|-5.26%
|Handeln
|Solana
|158.18997
|-5.45%
|Handeln
|Cardano
|0.54980
|-6.24%
|Handeln
|Polkadot
|2.53848
|-6.48%
|Handeln
|Chainlink
|15.01331
|-6.07%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-6.55%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-7.63%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!