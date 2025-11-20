Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’543 0.1%  SPI 17’254 0.2%  Dow 45’752 -0.8%  DAX 23’279 0.5%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’570 0.5%  Gold 4’078 - Bitcoin 69’907 -5.0%  Dollar 0.8062 0.1%  Öl 63 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
NVIDIA-Aktie rutscht dennoch ab: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
Trotz starker NVIDIA-Zahlen: Bitcoin sinkt auf Tief seit April - Geringere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung
Walmart-Aktie fester: US-Einzelhändler hebt nach Umsatzplus Jahresprognose erneut an
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Ruhiger Handel 20.11.2025 22:00:00

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Warum der Euro zum Dollar und leicht zulegt

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Warum der Euro zum Dollar und leicht zulegt

Der Dollar hat sich am Donnerstagabend leicht abgeschwächt.

So wird der Dollar am Abend bei 0,8053 Franken gehandelt, nach 0,8069 am Nachmittag.

Auch zum Euro ist der Dollar gesunken. Das Euro/Dollar-Paar steht am Abend bei 1,1538 nach tieferen 1,1529 am Nachmittag.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Währenddessen wird die europäische Gemeinschaftswährung Euro bei 0,9292 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,9303).

Der erste Arbeitsmarktbericht der US-Regierung nach dem Ende der Teilschliessung von Behörden (Shutdown) zeigte zwar einen unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote stieg allerdings um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Herbst 2021.

Angesichts der Auswirkungen des Shutdowns wollten Analysten die Bedeutung der Jobdaten nicht überbewerten. "Wir gehen davon aus, dass die Schätzung der Beschäftigungszahlen für September die Stärke der Arbeitskräftenachfrage deutlich überschätzt", sagte Samuel Tombs, Chefökonom USA beim Analysehaus Pantheon Macroeconomics.

Das Fazit von Thomas Gitzel, Chefökonom bei der VP Bank, lautete: "Besser eine Zahl als gar keine Zahl." Die Daten lieferten lediglich weitere Indikationen zum aktuellen Zustand am US-Jobmarkt.

awp-robot/ls

Weitere Links:

Novartis-Aktie: Am Investorentag weiteres Wachstum in Aussicht gestellt

Bildquelle: albertczyzewski / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

Bridgewaters Q3-Umbau: Diese Aktien rückten in den Fokus
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Im dritten Quartal 2025 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges g ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9292 -0.0002
-0.03
USD/CHF 0.8062 0.0006
0.07
USD/JPY 157.5400 0.4530
0.29

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Jüngste Einstufung durch DZ BANK
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
NVIDIA-Aktie rutscht dennoch ab: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
Trotz starker NVIDIA-Zahlen: Bitcoin sinkt auf Tief seit April - Geringere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung
Rheinmetall-Analyse: Warburg Research stuft Rheinmetall-Aktie mit Hold ein
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom

finanzen.net News

Datum Titel
22:00 US-Gericht: Einsatz der Nationalgarde in Washington illegal
21:14 ROUNDUP: Zwei US-Sender zeigen ab 2027 die Champions League im TV
21:11 Putin bei Armeebesuch: Halten an unseren Kriegszielen fest
21:01 Devisen: Eurokurs im US-Handel kaum bewegt
20:10 Pariser Stabschef: 'Müssen bereit sein, Kinder zu verlieren'
20:06 Aktien New York: Euphorie über Nvidia-Zahlen hält nicht lange an
20:02 OTS: Elite Report / Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen ...
19:49 ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt CTS Eventim nach Zahlen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
19:42 Auslieferung des Nord-Stream-Verdächtigen kommende Woche
19:41 Autismus nach Impfung? US-Behörde ändert Infos auf Website