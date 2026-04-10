Kryptokurse am Freitagvormittag

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 71.717,74 US-Dollar und damit 0,10 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 71.792,61 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,8 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 0,9 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (54,49 US-Dollar) geht es um 0,03 Prozent auf 54,47 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.185,82 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.190,63 US-Dollar).

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 443,53 US-Dollar am Vortag auf 438,93 US-Dollar nach unten (1,04 Prozent).

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 1,340 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,344 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 0,50 Prozent auf 345,58 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 347,32 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2508 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2539 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Stellar um 0,71 Prozent auf 0,1556 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1545 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3198 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Binancecoin am Freitagvormittag nach. Um 0,32 Prozent auf 600,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 602,87 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0925 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,0924 US-Dollar.

Mit dem Solana-Kurs geht es indes nach unten. Solana verliert 0,15 Prozent auf 83,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 83,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,350 US-Dollar am Vortag auf 9,293 US-Dollar nach unten (0,62 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 0,16 Prozent auf 8,932 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,946 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,9337 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.