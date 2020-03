Experte: Bitcoin wird die 20'000 US-Dollar-Marke bald wieder übersteigen

• Bitcoin-Bulle rechnet mit neuem Allzeithoch• Notenbanken öffnen Geldschleusen• Corona-Ausbreitung erschüttert Vertrauen in das System

Die Corona-Krise hat an den Aktienmärkten zum stärksten Einbruch seit der Finanzkrise 2008 geführt. Die Massnahmen der verschiedenen Staaten, um die Verbreitung der Krankheit einzudämmen, bedeuten noch nie dagewesene Einschränkungen für die Menschen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Unternehmen.

Um diese negativen wirtschaftlichen Folgen abzumildern, stellen die Regierungen Hilfspakete zusammen, wie es sie noch nie gab - mit entsprechenden Folgen für die Staatsverschuldung. Unterstützt werden sie dabei von den Zentralbanken, die mit Zinssenkungen, Milliarden-Anleihekaufprogrammen und weiteren Instrumenten die Wirtschaft stützen wollen.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Zwar wurde auch der Bitcoin von der allgemeinen Panik erfasst und die weltweit beliebteste Kryptowährung ist etwa in gleichem Masse wie die Aktienmärkte eingebrochen. Doch Raoul Pal glaubt anscheinend, dass der Bitcoin gute Chancen hat, von der derzeitigen Entwicklung zu profitieren. Laut "Coincierge" erklärte der CEO und Gründer von Global Macro Investor in einem Interview am Samstag, dass der Bitcoinkurs seiner Meinung nach in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf sein Allzeithoch von 20'000 Dollar steigen wird.

Der ehemalige Leiter des Aktienderivatgeschäfts von Goldman Sachs begründete seine bullishe Einstellung damit, dass infolge der derzeitigen Unsicherheiten in der Gesellschaft, der Politik sowie der Finanzwelt das Vertrauen in das "gesamte System" verloren gehen könnte.

Ganz ähnlich hatte er sich bereits am 19. März auf Twitter geäussert: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie optimistisch ich für den Bitcoin bin. Wir laufen derzeit Gefahr, dass das gesamte System zusammenbricht. Ich weiss, sie werden einen Weg finden, es zu retten, aber sämtliches Vertrauen ist verloren", schrieb Pal. Angesichts dieser Situation sei er zwar auch was Gold angeht optimistisch, aber der Bitcoin biete deutlich mehr Vorteile, auch wenn er riskanter als Gold sei.

I can not express how bullish I am on bitcoin. We are at risk of losing the entire system right now. I know they will find a way to save it but all trust is lost.



Gold guys/girls - you’ll be fine too. It’s just that $BTC has bigger upside, by far but is riskier than gold