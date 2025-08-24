Euro vs. Franken vs. Dollar - welche Million wiegt am meisten?

• Eine Million Euro haben ein Gesamtgewicht von 2,24 Kilogramm bis zu 230 Tonnen• Eine Million Franken haben ein Gesamtgewicht von 1,14 Kilogramm bis zu 36 Tonnen• Eine Million US-Dollar haben ein Gesamtgewicht von zehn Kilogramm bis zu 250 Tonnen

Wie viel wiegen eigentlich eine Million Euro, Franken oder US-Dollar? Viele dürften sich schon einmal diese Frage gestellt haben. Auf der Website 1000000-euro.de kann man verschiedene Geldbeträge je nach Stückelung nach ihrem Gewicht untersuchen.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

So viel wiegen eine Million Euro

Die sowohl in Grösse und Betrag kleinste Münze der Währung Euro ist die Ein-Cent-Münze. Mit einem Durchmesser von 16,25 mm und einer Dicke von gerade mal 1,67 mm, wiegt ein Ein-Cent-Stück 2,3 Gramm, wie die MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze festhält. Um mit Ein-Cent-Münzen auf den Betrag von einer Million Euro zu kommen, bräuchte man insgesamt 100 Millionen Ein-Cent-Münzen. Zusammen hätten diese ein Gewicht von 230 Tonnen. Ein einzelner Geldstapel dieser Münzstücke wäre ausserdem 167 Kilometer hoch und hätte ein Volumen von 44'098,44 Litern.

Die grösste Münze, die gleichzeitig auch den höchsten Betrag hat, ist die Zwei-Euro-Münze. Mit einem Durchmesser von 25,75 mm und einer Dicke von 2,2 mm wiegt das Zwei-Euro-Stück 8,5 Gramm. Um mit Zwei-Euro-Stücken auf den Betrag von einer Million Euro zu kommen, bräuchte es nur noch 500'000 Münzen. Diese Reduktion an der Anzahl spiegelt sich auch deutlich im Gewicht des Geldes wider. Eine Million Euro in Zwei-Euro-Münzen entspricht einem Gewicht von 4,25 Tonnen. Aufeinandergestapelt hätten die Münzen eine Höhe von 1,1 Kilometern und ein Volumen von 572,84 Litern.

Die kleinste Euro-Note ist der Fünf-Euro-Schein. Dieser ist 120 x 62 mm gross und hat eine Höhe von 0,1 mm. Einer dieser Scheine hat ein Gewicht von 0,68 Gramm. Um mit Fünf-Euro-Scheinen auf einen Betrag von einer Million Euro zu kommen, bräuchte man 200'000 Scheine, was einem Gewicht von insgesamt 136 Kilogramm entspricht. Aufeinandergestapelt wäre der Turm aus 200'000 Scheinen 20 Meter hoch und hätte ein Volumen von etwa 148,80 Litern.

Da 500-Euro-Scheine seit einigen Jahren nicht mehr ausgegeben werden, ist die grösste Euro-Note der 200-Euro-Schein. Dieser ist 153 x 82 mm gross und hat ebenfalls eine Höhe von 0,1 mm. Ein 200-Euro-Schein wiegt 1,07 Gramm. Mit 200-Euro-Scheinen bräuchte man nur noch 5'000 Scheine, um auf einen Gesamtbetrag von einer Million Euro zu kommen. Insgesamt haben 5'000 200-Euro-Scheine ein Gewicht von 5,35 Kilogramm. Aufeinandergestapelt wäre der Turm aus diesen Scheinen nur noch 50 cm hoch und hätte ein Volumen von etwa 6,27 Litern.

So viel wiegen eine Million Franken

Die kleinste Franken-Münze ist die Fünf-Rappen-Münze. Mit einem Durchmesser von 17,15 mm wiegt die Münze 1,8 Gramm. Um mit Fünf-Rappen-Münzen auf einen Betrag von einer Million Franken zu kommen, benötigt man 20 Millionen Münzen. Ein Geldstapel dieser Münzen wäre 25 Kilometer hoch und hätte ein Volumen von 7'353,06 Litern. Das Gewicht von 20 Millionen Fünf-Rappen-Münzen liegt bei 36 Tonnen.

Die grösste Schweizer Münze ist die Fünf-Franken-Münze. Diese wiegt mit einem Durchmesser von 31,45 mm 13,2 Gramm. Um auf einen Gesamtbetrag von einer Million Franken zu kommen, bräuchte es 200'000 Fünf-Franken-Münzen, die zusammen ein Gewicht von 2,64 Tonnen haben. Ein Geldstapel aus diesen Münzen wäre 470 Meter hoch und hätte ein Volumen von 464,88 Litern.

Der kleinste Franken-Schein ist zehn Franken wert. Dieser ist 74 x 126 mm gross und hat ein Gewicht von rund 0,79 Gramm. Die 100'000 Scheine, die benötigt werden, um auf einen Gesamtbetrag von einer Million Franken zu kommen, würden insgesamt 79,25 Kilogramm wiegen. Ein Geldstapel mit 100'000 Scheinen wäre zehn Meter hoch und hätte ein Volumen von 93,24 Litern.

Die grösste Franken-Note ist der 1'000-Franken-Schein. Mit einer grösste von 74 x 181 mm wiegt ein Exemplar rund 1,14 Gramm. Um auf einen Betrag von einer Million Franken zu kommen, bräuchte man genau 1'000 Exemplare der grössten Franken-Note. Diese hätten ein Gesamtgewicht von 1,14 Kilogramm. Ein Geldstapel dieser Noten wäre zehn cm hoch und hätte ein Volumen von 1,34 Litern.

So viel wiegen eine Million US-Dollar

Die kleinste US-Dollar-Münze ist die Ein-Cent-Münze. Mit einem Durchmesser von 19,05 mm wiegt die Münze 2,5 Gramm. Für einen Gesamtbetrag von einer Million US-Dollar werden 100'000'000 Münzen benötigt, die insgesamt ganze 250 Tonnen wiegen. Ein Geldstapel der Münzen wäre 155 Kilometer hoch und hätte ein Volumen von 56'249 Litern.

Die grösste US-Dollar-Münze ist die Ein-Dollar-Münze. Diese wiegt mit einem Durchmesser von 26,5 mm etwa 8,1 Gramm. Das Gewicht von einer Million Ein-Dollar-Münzen beträgt insgesamt 8,1 Tonnen. Ein einziger Turm der Münzen wäre zwei Kilometer hoch und hätte ein Volumen von 1'404 Litern.

Die kleinste US-Dollar-Note hat ebenfalls einen Wert von einem US-Dollar. Sie ist 155,81 x 66,42 mm gross und wiegt wie alle anderen US-Dollar-Noten auch, etwa einen Gramm. Damit würden die eine Million US-Dollar-Noten insgesamt eine Tonne wiegen. Ein Geldstapel der Banknoten wäre 100 Meter hoch und hätte ein Volumen von 1'034 Litern.

Die grösste US-Dollar-Note hat einen Wert von 100 US-Dollar. Mit einer Grösse von ebenfalls 155,81 x 66,42 mm wiegt auch diese US-Dollar-Note etwa einen Gramm. Für einen Betrag von einer Million US-Dollar bräuchte man insgesamt 10'000 100-Dollar-Noten. Diese haben ein Gesamtgewicht von zehn Kilogramm. Ein Geldstapel der 100-Dollar-Scheine wäre einen Meter hoch und hätte ein Volumen von rund 10,35 Litern.

E. Schmal / Redaktion finanzen.ch