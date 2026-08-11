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11.08.2026 11:54:36

Devisen: Weiterhin wenig Bewegung

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat sich am Dienstag zum Euro und Franken kaum bewegt. Für Unsicherheit sorgen weiterhin die unklare Lage an der Strasse von Hormus und der weiter gestiegene Ölpreis.

Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8115 etwas tiefer als am frühen Morgen bei 0,8102. Der Euro hat gegenüber dem Dollar ebenfalls leicht nachgegeben und wird aktuell bei 1,1534 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar wird bei 0,9359 nach 0,9351 am Morgen gehandelt.

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Im Streit zwischen den USA und Iran um mögliche Reparationszahlungen ist keine Annäherung erkennbar. Die weiter angespannte Lage um die Strasse von Hormus hält den Ölpreis hoch. Ein Fass Brent kostet gegen Mittag wieder knapp 90 Dollar und damit rund 2,5 Prozent mehr als am Vortag.

Verstärkt in den Fokus rücken im weiteren Wochenverlauf die US-Inflationsdaten. Am Mittwoch werden die Konsumentenpreise für Juli veröffentlicht, am Donnerstag folgen die Produzentenpreise.

awp-robot/

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