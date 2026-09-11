Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’575 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9471 0.3%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’351 0.8%  Bitcoin 63’045 1.1%  Dollar 0.8168 0.5%  Öl 104.9 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie zündet? Starship-Test 14 steht bevor
DocMorris-Aktie: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt
Suze Orman zur SpaceX-Aktie: Diese Timing-Falle kostete Investoren Rendite
Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

11.09.2026 21:15:36

Devisen: US-Dollar rückt weiter vor

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Zürich (awp) - An den Devisenmärkten hat der US-Dollar am Freitagabend mit der Erwartung auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch zugelegt. Der Euro/Dollar-Kurs rutschte bis am frühen Abend unter die Marke von 1,16 und notiert derzeit bei 1,1594 Dollar.

Auch der Schweizer Franken büsste zum Dollar an Terrain ein. Das Dollar/Franken-Paar rückt auf 0,8167 vor, nach 0,8142 am Nachmittag. Und die Gemeinschaftswährung kostet am Abend 0,9469 Franken. Am späten Nachmittag wurde der Euro noch zu tieferen 0,9447 Franken gehandelt.

Die am Nachmittag veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA gaben dem Dollar weiteren Auftrieb. Die Jahresinflationsrate verharrte im August mit 3,4 Prozent deutlich über dem Ziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent. An den Finanzmärkten wird an der September-Sitzung des Fed zunehmend mit einer Leitzinserhöhung gerechnet.

Zudem hat sich die Stimmung unter US-Konsumenten angesichts der gestiegenen Treibstoffpreise eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima sank im September stärker als erwartet.

"Die US-Notenbank hat bereits Signale gesendet, dass sie die Zinsen anheben könnte, wenn der Inflationstrend sich nicht rasch abschwächt", kommentierte Commerzbank-Ökonom Christoph Balz. "Jetzt muss sie eigentlich springen. Bei der Sitzung am Mittwoch dürfte sie den Leitzins um 25 Basispunkte anheben."

Im Fokus stand auch die Ölpreisentwicklung, dieses Mal aber mit einem Rückgang nach der jüngsten Rally. Für etwas Zuversicht sorgte, dass der Iran und Staaten am Persischen Golf am Montag über die umkämpfte Strasse von Hormus sprechen wollen. Dies betraf aber mehr den Aktienmarkt. Die Bewegungen am Devisenmarkt blieben daraufhin gering.

awp-robot/mk/

Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 37/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 37/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/CHF 0.8166 0.0035
0.44

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?