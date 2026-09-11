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Geändert am: 11.09.2026 09:27:17

SMI und DAX starten fester -- Asiens Börsen schwach

Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt erzielt am Freitag Zuwächse.

So eröffnete der SMI 0,29 Prozent höher bei 13’779,77 Punkten.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI ziehen zeitweise an.

Der Schweizer Markt versucht seine seit Tagen gedrückte Stimmung trotz negativer Vorgaben von der Wall Street und aus Asien abzuschütteln. Allerdings dürften weiter steigende Ölpreise - Brent erreichte in der Nacht fast die Marke von 110 Dollar - es dem SMI nicht leicht machen, denn sie schüren Inflations- und damit Zinssorgen. Nachdem die EZB ihre Zinsen am Vortag erhöht und auch die Inflationsprognosen angehoben hat, steht nun als nächstes die US-Notenbankentscheidung an. Mittlerweile gehen laut CME Fed Watch Tool über 70 Prozent der Marktteilnehmer auch in den USA von steigenden Zinsen aus.

Den letzten Hinweis auf eine mögliche Leitzinserhöhung durch Fed-Chef Kevin Warsh wird es nun am Nachmittag geben. Die Daten zur US-Inflation für August stehen auf der Agenda. "Die heutigen Preisdaten dürften einer der letzten in einer Reihe von Datenpunkte sein, die allesamt auf eine gewisse Erhitzung der Inflation deuten - und darin ist wohlgemerkt der jüngste Anstieg der Energiepreise noch nicht zu sehen", erklärte eine Händlerin am Morgen. Sollte die US-Notenbank in diesem Umfeld erneut keine Erhöhung der Leitzinsen beschliessen, würden wieder verstärkt Fragen zu ihrer Unabhängigkeit vom Weissen Haus aufkommen. Zudem seien auch die Anleiherenditen weiter auf dem Weg nach oben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legt am Freitag zu.

So startete der DAX 0,46 Prozent stärker bei 25'478,84 Punkten und bleibt auch anschliessend in der Gewinnzone.

Der DAX wagt damit einen Stabilisierungsversuch. Angesichts der weiter steigenden Ölpreise und vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA hält sich die Kaufbereitschaft der Anleger aber in Grenzen.

Aus Übersee kommt keine Unterstützung für die hiesigen Märkte. In New York weiteten die wichtigsten Indizes am Donnerstag nach dem europäischen Handelsende ihre Verluste noch etwas aus, und in Asien dominierten zuletzt die Verluste, insbesondere bei den technologielastigen Leitindizes in Tokio und Seoul.

Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg zuletzt auf den höchsten Stand seit Mai und nähert sich der Marke von 110 US-Dollar. "Wenn die Ölpreise und Anleiherenditen nicht vom Berg zurückkommen, muss die Risikoprämie ihnen nachsteigen", erklärte Marktexperte Stephen Innes den "Makro-Stress", den die Anleger nicht mehr so leicht ignorieren könnten. Was er meint: Aktien werden im Vergleich zu vermeintlich sichereren Anlagen unattraktiver und die Investoren müssen sich den veränderten Risiken anpassen, auch durch Abbau von Aktienpositionen.

Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr auf den Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs reagiert. In der kommenden Woche wird von der US-Notenbank Fed eine ähnlicher Schritt befürchtet. Umso wichtiger werden die US-Inflationsdaten am Nachmittag. Der Anstieg der Erzeugerpreise hatte sich im August bereits beschleunigt.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag weiter nach unten.

Der Dow Jones vergrösserte seinen anfänglichen Verlust im weiteren Handelsverlauf und schloss 0,60 Prozent tiefer bei 52'064,04 Punkte.
Der technologielastige NASDAQ Composite blieb nach einem negativen Start ebenfalls auf rotem Terrain und ging 0,65 Prozent schwächer bei 26'081,72 Zählern in den Feierabend.

Nach den Verlusten im bisherigen Wochenverlauf liessen sich am Donnerstag weitere Kursrückgänge an der Wall Street beobachten. Belastet wurde die Stimmung weiter von den Entwicklungen im Nahost-Konflikt und den gestiegenen Ölpreisen. Bei den Anlegern hält sich weiter die Sorge vor einer steigenden Inflation und damit verbunden möglichen Zinserhöhungen der US-Notenbank.

Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) wie erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben hat, richtet sich der Fokus der Anleger nun auf die US-Notenbank. Die Fed wird in der kommenden Woche über die Höhe der Leitzinsen entscheiden. Im Vorfeld stehen aber noch die US-Inflationsdaten am Freitag auf der Agenda. Am Markt wird erwartet, dass diese die Entscheidung der Fed beeinflussen dürften. Eine Indikation gaben die am Donnerstag vorbörslich veröffentlichten US-Erzeugerpreise. Diese sind im August etwas stärker gestiegen als erwartet.

ASIEN

Die Märkte in Fernost weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

Der Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 1,93 Prozent bei 64'011,34 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (08:54 Uhr) um 1,27 Prozent auf 3'884,28 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,57 Prozent auf 24'812,89 Einheiten ab.

Der jüngst massive Anstieg der Ölpreise sorgt für Verkaufsstimmung. Im Einklang mit einem Tick höher als gedacht ausgefallenen Erzeugerpreisen aus den USA schürt er Inflationssorgen und hat dazu geführt. dass die Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche weiter zugenommen hat. Aktuell wird eine Zinserhöhung am Zinsterminmarkt mit 72 Prozent Wahrscheinlichkeit eingepreist. An den Anleihemärkten der Region folgen die Renditen der Vorgabe der US-Renditen und steigen stark.

Die Lage in der Strasse von Hormus bleibt nach den jüngsten gegenseitigen Militärschlägen der USA und des Irans hoch angespannt. Am Donnerstag passierten sieben Handelsschiffe die Meerenge, gegenüber rund 125 täglich vor dem Krieg.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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