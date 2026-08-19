DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Siemens Energy-Anteile betrug an diesem Tag 94.48 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.584 Siemens Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 154.28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’632.94 EUR wert. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 1’632.94 EUR entspricht einer Performance von +63.29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 139.25 Mrd. Euro. Das Siemens Energy-Papier wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die Siemens Energy-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22.01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch