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Index-Bewegung 27.08.2026 09:28:15

Minuszeichen in Zürich: SMI schwächelt zum Start

Minuszeichen in Zürich: SMI schwächelt zum Start

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am vierten Tag der Woche nicht halten.

ABB
79.34 CHF -0.40%
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Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.68 Prozent schwächer bei 14’444.65 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.677 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0.669 Prozent schwächer bei 14’445.61 Punkten, nach 14’542.90 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’431.37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14’459.17 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 0.028 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’421.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der SMI bei 13’627.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der SMI einen Stand von 12’207.12 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.04 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.55 Prozent auf 80.14 CHF), Partners Group (+ 0.24 Prozent auf 737.40 CHF), Lonza (-0.24 Prozent auf 586.40 CHF), Swiss Life (-0.28 Prozent auf 920.00 CHF) und Logitech (-0.33 Prozent auf 79.68 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Kühne + Nagel International (-2.94 Prozent auf 214.40 CHF), Givaudan (-2.73 Prozent auf 3’281.00 CHF), Nestlé (-1.39 Prozent auf 78.76 CHF), Holcim (-1.25 Prozent auf 72.88 CHF) und Alcon (-1.13 Prozent auf 57.94 CHF).

Welche SMI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 246’096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 316.756 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.61 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.19 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
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