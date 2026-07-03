Dollarkurs USD - CHF
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03.07.2026 21:15:36
Devisen: Treten an Ort in sehr dünnem Handel
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zürich (awp) - Im Freitagshandel hat es am Devisenmarkt nur sehr wenig Bewegung gegeben. In einem sehr ruhigen und impulsarmen Handel bewegten sich die Kurse den ganzen Tag über in sehr engen Spannen.
So tritt das Euro/Franken-Paar am Abend bei Kursen von 0,9192 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar blieb in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8036. Und das Euro/Dollar-Paar (1,1439) hat sich ebenfalls kaum bewegt.
Schon am Nachmittag fehlten die Impulse der US-Händler, da die dortigen Börsen wegen des morgigen Nationalfeiertags geschlossen sind. Und seit dem Ausscheiden der europäischen Händler sei der Markt "nahezu tot", sagten Beobachter.
awp-robot/ra
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