Devisen: Treten an Ort in sehr dünnem Handel

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03.07.2026 21:15:36

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Zürich (awp) - Im Freitagshandel hat es am Devisenmarkt nur sehr wenig Bewegung gegeben. In einem sehr ruhigen und impulsarmen Handel bewegten sich die Kurse den ganzen Tag über in sehr engen Spannen.

So tritt das Euro/Franken-Paar am Abend bei Kursen von 0,9192 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar blieb in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8036. Und das Euro/Dollar-Paar (1,1439) hat sich ebenfalls kaum bewegt.

Schon am Nachmittag fehlten die Impulse der US-Händler, da die dortigen Börsen wegen des morgigen Nationalfeiertags geschlossen sind. Und seit dem Ausscheiden der europäischen Händler sei der Markt "nahezu tot", sagten Beobachter.

awp-robot/ra

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