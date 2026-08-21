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RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

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21.08.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Abschlägen

RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von RENK gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 47,63 EUR.

RENK
44.41 CHF -1.31%
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Um 12:28 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 47,63 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'987 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 46,99 EUR. Bei 47,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 71'872 RENK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 47,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 40,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 18,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,732 EUR je RENK-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 06.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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