KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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21.08.2026 10:02:26
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren KRONES-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das KRONES-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 86.97 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.150 KRONES-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.08.2026 131.31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 114.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.31 Prozent gesteigert.
KRONES erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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