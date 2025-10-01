Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Warum jedes ETF-Portfolio ein solides Fundament braucht
September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Wie sich der US-Regierungsstillstand auf Dollar, Euro und Franken auswirkt
Neuer Vertriebspartner für Plug Power: Aktie hält sich im Anlegerinteresse
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

01.10.2025 21:12:36

Devisen: Ruhiger US-Handel - trotz Cook-Urteil

Zürich (awp) - Im US-Devisenhandel ist es bislang ruhig geblieben. Die Währungspaare EUR/USD (1,1735), USD/CHF (0,7971) und EUR/CHF (0,9354) bewegten sich kaum.

Auch im Tagesverlauf tat sich nicht viel. Daran änderte auch das Urteil des obersten US-Gerichts, dem Supreme Court, im Fall Lisa Cook nichts. Das Fed-Mitglied darf vorerst im Amt zu bleiben. Das Gericht stellte einen Antrag der Regierung bis zu einer mündlichen Anhörung in dem Fall zurück. Diese soll nach Gerichtsangaben im kommenden Januar stattfinden.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

US-Präsident Donald Trump war im Streit um die Entlassung Cooks im vergangenen Monat vor den Supreme Court gezogen. Er bat das höchste US-Gericht, die Entscheidung einer unteren Instanz auszusetzen, die ihn bislang davon abhält, Lisa Cook zu entlassen. Trump will das Fed-Mitglied angeblich wegen Hypothekenbetrugs loswerden.

Trump übt allerdings schon länger Druck auf das Fed aus. Er forderte auch mehrfach den Rücktritt des derzeitigen Fed-Chefs Jerome Powell - obwohl weiter unklar ist, ob er ihn tatsächlich feuern darf.

awp-robot/rw

Partner-Image

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 147.0950 -0.7800
-0.53

Meistgelesene Nachrichten

September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort
Aktien von Roche, Lonza, Novartis & Co im Aufwind: Medikamenten-Deal in den USA gibt Pharma-Aktien kräftigen Schub
Neuer Vertriebspartner für Plug Power: Aktie hält sich im Anlegerinteresse
Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an
US-Medikamentendeal treibt an: SMI schlussendlich klar fester -- DAX schliesst deutlich über 24'000-Punkte-Marke -- Wall Street im Plus -- Nikkei letztlich niedriger - China-Börsen geschlossen
Merck Aktie News: Merck zündet am Mittwochabend Kursrakete
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Occidental Petroleum-Aktie: Buffetts Berkshire Hathaway kommt offenbar grösstem Deal in mehreren Jahren näher
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}