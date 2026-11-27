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27.11.2026 21:15:37
Devisen: Kaum Bewegung im späten Handel
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zürich (awp) - Am Devisenmarkt ist es der Handel am Tag nach dem "Thanksgiving"-Feiertag in den USA ruhig verlaufen. Am Freitag fand an der Wall Street ein verkürzter Hand statt und entsprechend fehlten wichtige Impulse, was auch auch im Handel mit Devisen zu spüren war.
Am Freitagabend hat der Euro zum US-Dollar leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0935 nach 1,0951 Dollar am späten Nachmittag gehandelt. Auch der Schweizer Franken wird gegenüber dem Dollar etwas tiefer gehandelt. Der Dollar kostet 0,8361 Franken nach zuvor 0,8351. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9144 Franken mehr oder weniger auf der Stelle.
awp-robot/mk
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