Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 52’049 0.7%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9414 -0.3%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’344 -0.8%  Bitcoin 71’074 6.4%  Dollar 0.8212 -0.2%  Öl 100.2 -3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998On113454047Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Helvetia Baloise46664220Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Alphabet-Aktie dennoch mit Gewinnen: Auch Gemini dringt bei Tests in Computersysteme anderer Unternehmen ein
Euro/Franken und Euro/Dollar zum Wochenstart wenig bewegt - Das steckt hinter dem Seitwärtstrend
Microsoft-Aktie: Wie Azure und Copilot den Weg zur 5-Billionen-Marke bereiten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Suche...
ETF Sparplan
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

21.09.2026 21:15:37

Devisen: Franken stabil auf leicht höherem Niveau

Zürich (awp) - Der Franken hat sich im späten Handel nur noch wenig bewegt. Nachdem er am frühen Nachmittag etwas an Wert gewonnen hatte, stabilisierte er sich am Abend auf dem Niveau.

Der Kurs des Euro ist zum Franken leicht gesunken. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9416 Schweizer Franken gehandelt nach 0,9447 um die Mittagszeit. Der Dollar schwächte sich leicht auf 0,8213 Franken ab, nachdem er am Mittag noch bei 0,8230 stand.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1465 nach 1,1477 im Mittaggeschäft.

Insgesamt fehlte es zum Beginn der Handelswoche am Devisenmarkt an Impulsen, sagten Händler. Auch der erneute Rückgang der Ölpreise und sinkende Renditen von Staatsanleihen bewegen die Märkte nur wenig. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen ist nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche im Kampf gegen eine erhöhte Inflation eine Beruhigung an den Märkten eingetreten, die sich auch zu Beginn der neuen Woche zeige.

In der Schweiz sind die Augen auf die Zinsentscheidung der SNB am Donnerstag gerichtet. Noch erwarten Ökonomen aber keinen Zinsschritt. Dies könnte sich dann aber Anfang des kommenden Jahres ändern, wenn die Zinsdiskrepanz zwischen der SNB und den anderen grossen Notenbanken noch grösser werden sollte.

awp-robot/cg

Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 157.4320 0.5910
0.38

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren