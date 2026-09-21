Devisen: Franken stabil auf leicht höherem Niveau

Zürich (awp) - Der Franken hat sich im späten Handel nur noch wenig bewegt. Nachdem er am frühen Nachmittag etwas an Wert gewonnen hatte, stabilisierte er sich am Abend auf dem Niveau.

Der Kurs des Euro ist zum Franken leicht gesunken. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9416 Schweizer Franken gehandelt nach 0,9447 um die Mittagszeit. Der Dollar schwächte sich leicht auf 0,8213 Franken ab, nachdem er am Mittag noch bei 0,8230 stand.

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Der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1465 nach 1,1477 im Mittaggeschäft.

Insgesamt fehlte es zum Beginn der Handelswoche am Devisenmarkt an Impulsen, sagten Händler. Auch der erneute Rückgang der Ölpreise und sinkende Renditen von Staatsanleihen bewegen die Märkte nur wenig. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen ist nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche im Kampf gegen eine erhöhte Inflation eine Beruhigung an den Märkten eingetreten, die sich auch zu Beginn der neuen Woche zeige.

In der Schweiz sind die Augen auf die Zinsentscheidung der SNB am Donnerstag gerichtet. Noch erwarten Ökonomen aber keinen Zinsschritt. Dies könnte sich dann aber Anfang des kommenden Jahres ändern, wenn die Zinsdiskrepanz zwischen der SNB und den anderen grossen Notenbanken noch grösser werden sollte.

awp-robot/cg