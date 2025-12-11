Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’924 0.0%  SPI 17’757 0.0%  Dow 48’058 1.1%  DAX 24’163 0.1%  Euro 0.9332 -0.2%  EStoxx50 5’730 0.4%  Gold 4’215 -0.3%  Bitcoin 72’008 -2.1%  Dollar 0.7966 -0.4%  Öl 61.3 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Idorsia36346343
Top News
Apple-Aktie in Grün: Wettbewerbskommission untersucht Apple NFC-Regeln
Nach SNB-Zinsentscheid: Warum der Franken zum US-Dollar und Euro zulegt
Trotz Konkurrenz durch BYD und Xpeng: Tesla Model Y in China ausverkauft - Impulse für die Aktie
Munich Re-Aktie fester: Rückversicherer übertrifft Ziele und stellt neue Strategie bis 2030 vor
So reagieren die Aktien von HENSOLDT, RENK, und TKMS auf die Rheinmetall-Expansion
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

11.12.2025 12:15:36

Devisen: Franken nach Fed- und SNB-Zinsentscheid fester

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt ist der Schweizer Franken am Donnerstag im Aufwind - vor allem gegenüber dem Dollar, aber auch gegenüber dem Euro legt er etwas zu. Die US-Zinssenkung am Vorabend und die weiterhin klaren Aussagen gegen Negativzinsen der SNB-Spitze heute Morgen geben der hiesigen Währung Auftrieb.

Das USD/CHF-Paar notiert aktuell mit 0,7980 klar unter der Marke von 80 Rappen. Am Mittwoch zur Mittagszeit wurden noch Kurse von über 0,8050 bezahlt. Bereits im Vorfeld des Fed-Entscheides gab der Greenback etwas nach, dann nach der Bekanntgabe der erwarteten Senkung um 25 Basispunkte nochmals etwas mehr und im Laufe des Morgens mit dem SNB-Entscheid fiel der Dollar dann unter die 80er-Marke zurück.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Auch zum Euro verlor der US-Dollar klar an Terrain, allerdings etwas weniger als zum Franken. Das EUR/USD-Paar geht aktuell zu 1,1705 um, was rund 70 Cents mehr sind als am Mittwoch zur gleichen Zeit bzw. 20 Cents mehr als am frühen Morgen. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das aktuell 0,9334 nach 0,9345 am Morgen bzw. 0,9369 im 24h-Vergleich.

Der Entscheid der SNB, den Leitzins unverändert zu belassen, war wenig überraschend und wurde weitherum so erwartet. Dass sich das SNB-Direktorium aber weiterhin so klar gegen Negativzinsen ausgesprochen habe, sei angesichts der Nullinflation im November zumindest nicht sicher gewesen, heisst es im Markt. Nun rechnen die meisten Analysten damit, dass die SNB im ganzen kommenden Jahr die Zinsen unverändert lassen wird.

Gewisse Experten erwarten dann ab 2027 möglicherweise gar höhere Zinsen. "Wir sehen für das ganze Jahr 2026 keine Veränderung des SNB-Leitzins und erwarten anfangs 2027 die Möglichkeit eines ersten Zinsschrittes nach oben, weg von der Nulllinie", sagte etwa Reto Cueni von der Bank Syz. Beim Fed dürften derweil - auch wenn die Meinungen im Gremium geteilt sind - im kommenden Jahr weitere Zinssenkungen erfolgen. Entsprechend dürfte die Zinsdifferenz zum Franken weiter abnehmen, was den Franken heute stärkt.

awp-robot/uh/cg

Partner-Image

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 155.7975 -0.1945
-0.12

Meistgelesene Nachrichten

TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Anstieg vom Vortag: So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI zum Handelsende knapp im Minus -- DAX schliesst etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
Altcoin-Sektor mit kräftigem Plus: Das schiebt Ethereum, Solana & Co. aktuell an
Nach US-Zinsentscheid: SMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Analyst rät: Diese Tipps sollten Anleger beim Traden mit Bitcoin & Co. beherzigen

finanzen.net News

Datum Titel
12:25 'Süddeutsche'-Co-Chefredakteur Krach geht
12:21 E-Mail bleibt trotz WhatsApp & Co. im Alltag unverzichtbar
12:20 AKTIEN IM FOKUS: Symrise auf Tief seit 2019 - Givaudan nährt Geschäftssorgen
12:17 ROUNDUP/Pipeline-Leck bei PCK: Schäden werden geprüft - Versorgung gesichert
12:12 ROUNDUP: Munich Re will Kosten deutlich senken - und verrät nicht wie
12:07 Grüne kritisieren Vertagung zum Heizungsgesetz
12:04 WDH/Söder: 'Trostpflaster' für Geberländer im Länderfinanzausgleich kommt
12:02 ROUNDUP: EU billigt Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden
12:01 Merz erwartet US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland
12:01 Aktien Europa: Verhaltene Entwicklung - Oracle zügelt Kauflaune