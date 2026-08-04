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04.08.2026 21:15:36

Devisen: Euro zieht am Abend leicht an

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Zürich (awp) - Der Euro hat am frühen Abend etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Abend 0,9332 Franken, am späten Nachmittag wurde der Euro noch zu 0,9315 Franken gehandelt.

Auch das Währungspaar EUR/USD ist auf 1,1532 von 1,1514 gestiegen. Gegenüber dem Franken zeigt sich der Dollar bei 0,8092 praktisch stabil.

Der Euro profitierte von einem Rückgang der Rohölpreise. Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent schürten die Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg und eine Öffnung der Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr. Der Dollar als Weltleitwährung war unter diesen Umständen wieder etwas weniger gefragt.

awp-robot/cf

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