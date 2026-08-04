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Geändert am: 04.08.2026 07:36:21

Asiens Börsen überwiegend im Minus

Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag mehrheitlich tiefer.

SCHWEIZ

Zum Start in den neuen Monat ging es am Schweizer Aktienmarkt aufwärts.

Der SMI startete etwas fester in die Montagssitzung und behielt seine positive Tendenz letztlich bei. Er verabschiedete sich 0,18 Prozent fester bei 14'371,77 Punkten in den Feierabend.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI präsentierten sich ebenfalls freundlich und notierten letztlich 0,23 Prozent im Plus bei 20'208,44 Stellen bzw. 0,34 Prozent höher bei 2'297,51 Zählern.

Das Rekordhoch des SMI von vergangener Woche bei 14'656 Punkten war allerdings mit den vorangegangenen drei Verlusttagen wieder etwas weiter weg. Die Stimmung werde zum Wochenstart von den jüngsten Deeskalations-Signalen im Nahost-Konflikt gestützt.

So hat US-Präsident Donald Trump aufgrund angeblicher Fortschritte bei den Bemühungen um eine diplomatische Einigung mit dem Iran eine neue Angriffswelle des Militärs nach eigenen Angaben vorerst abgesagt. Voraussetzung dafür sei, dass schnell eine Einigung erreicht werde, schrieb Trump in der Nacht auf seiner Plattform Truth Social.

Die Ölpreise haben mit deutlichen Preisrückgängen auf die Nachricht reagiert. Damit schwinden aus Sicht von Experten auch die Inflationsängste und Sorgen vor steigenden Leitzinsen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen zum Wochenbeginn beherzt zu.

Der DAX startete die Montagssitzung bereits stärker und legte anschliessend weiter zu. Dabei übersprang der DAX auch erstmals die runde Marke von 26'000 Punkten und konnte ein neues Allzeithoch bei 26'096,93 Punkten erklimmen. Er beendete die Sitzung knapp über der wichtigen Marke, mit einem Plus in Höhe von 1,45 Prozent bei 26'001,31 Punkten und damit mit einem neuen Rekordschluss.

Deutlich gefallene Ölpreise haben dem deutschen Aktienmarkt einen schwungvollen Start in den Monat August beschert. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Grossangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Wochenauftakt kräftig nach. Dadurch schwanden Inflationsängste und Sorgen wegen möglicherweise steigender Leitzinsen, was die Kauflaune der Anleger hob.

Überwiegend gute Quartalszahlen von Unternehmen sowie die jüngste Erholung im weltweiten Technologiesektor - vor allem bei KI-Werten - hatten dem DAX bereits Ende vergangener Woche Auftrieb gegeben. Mitte Juli war das Börsenbarometer noch bis auf rund 24'650 Punkte zurückgefallen, nachdem die Vereinigten Staaten den Iran wieder angegriffen hatten und die Ölpreise erheblich gestiegen waren.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zum Wochenstart aufwärts.

Der Dow Jones Industrial eröffnete bereits mit Gewinnen und baute diese im Anschluss deutlich aus. Er beendete die Sitzung 1,32 Prozent höher bei 53'178,41 Punkten.
Auch der technologielastige NASDAQ Composite legte deutlich zu. Er verabschiedete sich 2,13 Prozent stärker bei 25'913,90 Zählern in den Feierabend.

Die Absage neuer Angriffe gegen den Iran durch die Vereinigten Staaten verlieh den US-Börsen am Montag Rückenwind. US-Präsident Donald Trump kündigte nach der vorläufigen Absage weiterer Angriffe auf den Iran eine neue Gesprächsrunde mit Vertretern der Islamischen Republik an. Die Verhandlungen sollten am Montag stattfinden. Ein Sprecher des iranischen Aussenministeriums widersprach allerdings: Teheran verhandele derzeit nicht mit den USA.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte geben am Dienstag mehrheitlich ab.

Der japanische Nikkei 225 verliert zeitweise 0,38 Prozent auf 63'514,17 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite dagegen 0,16 Prozent fester bei 3'815,59 Zählern.

Der Hang Seng fällt derweil um 0,49 Prozent auf 25'882,43 Einheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten zeigt sich am Dienstag kein einheitliches Bild. Teilnehmer sprechen von einer vorsichtigen Rückkehr zu Technologieaktien. Dazu tragen auch die starken Quartalszahlen von Palantir bei. Das Software-Unternehmen hat den Umsatz im zweiten Quartal fast verdoppelt. Ausserdem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Damit gab es erneut überzeugende Geschäftszahlen, die das Vertrauen der Anleger in den Sektor wieder steigen lassen, wie es heisst.

Dazu kommen positive Vorgaben der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index auf einem Rekordstand geschlossen und sich die positive Entwicklung der NASDAQ-Indizes fortgesetzt hat. Daneben gibt es nach Aussage von US-Präsident Donald Trump weiter Gespräche mit dem Iran, bei denen es vor allem um die Öffnung der Strasse von Hormus geht. Allerdings bleibt bei Marktteilnehmern Skepsis.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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