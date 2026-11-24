Zürich (awp) - Der Euro hat sich am Dienstagvormittag gegenüber dem Franken und dem Dollar etwas von seinen Vortagesverlusten erholt. Unterstützung konnten laut Marktbeobachtern die besseren Konjunktursignale aus Deutschland liefern. Die Kursbewegungen bleiben allerdings überschaubar.

Die Gemeinschaftswährung kostete gegen Mittag 0,9192 Franken nach 0,9182 am frühen Morgen. Zum Dollar legte sie auf 1,0932 von 1,0910 zu. Das Dollar/Franken-Paar bewegte sich derweil in einer engen Spanne und notierte zuletzt bei 0,8408.

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Am Montag hatte der Dollar noch von der kräftigen Rally an den US-Aktienmärkten profitiert. Die Commerzbank führt dies auf mögliche Kapitalzuflüsse aus dem Ausland zurück. So könnten Käufe von US-Aktien die Nachfrage nach dem Greenback erhöht haben.

Etwas Unterstützung erhielt der Euro von den Konjunkturdaten aus Deutschland. Der siebte Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas in Folge spreche für eine allmähliche Erholung der grössten Volkswirtschaft der Eurozone und relativiere die schwachen französischen Stimmungsdaten vom Vortag, heisst es in einem Kommentar. Allerdings seien die Erwartungen nur knapp übertroffen worden und die Zahlen dürften kaum eine kräftige Erholung auslösen.

Neue Impulse könnten im weiteren Tagesverlauf die US-Beschäftigungsdaten von ADP sowie zum US-Konsumentenvertrauen liefern.

awp-robot/an/hr