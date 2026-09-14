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14.09.2026 21:09:36
Devisen: Dollar verliert Schwung mit Ölpreisentwicklung
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zürich (awp) - Am Montag haben sich die wichtigsten Währungspaare im Abendhandel nur wenig bewegt. Mit einer Entspannung im Ölmarkt im Handelsverlauf hat der US-Dollar seinen Aufwärtstrend zuletzt wieder abgebrochen.
So schwächte sich die US-Währung im späten Handel leicht ab und wurde zuletzt bei 0,8163 Franken gehandelt. Auch der Euro notiert zum Dollar mit 1,1557 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1532. Das Euro/Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von 0,9434 mehr oder weniger auf der Stelle.
awp-robot/ra
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