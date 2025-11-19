Devisen: Dollar setzt Erholung fort

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Mittwoch im Verlauf des Tages sowohl zum Euro als auch zum Schweizer Franken an Wert gewonnen. Die Aussicht auf eine weitere Senkung des US-Leitzinses noch in diesem Jahr sind vorerst in den Hintergrund gerückt.

Am Devisenmarkt zeigte sich erneut eine Dollar-Stärke. Die US-Währung konnte im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen. So fiel der Euro bis am Mittwochabend auf 1,1520 US-Dollar nach 1,1549 am späten Nachmittag.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Gegenüber dem Dollar notiert auch der Schweizer FrankenEuro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9291 mehr oder weniger auf der Stelle.

Zuletzt hatten sich am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed bei der nächsten Sitzung im Dezember gezeigt, was den Dollar stützte. Mit der Publikation des Fed-Protokolls der letzten Sitzung rückte der "Greenback" nicht mehr nenneswert weiter vor.

awp-robot/mk/