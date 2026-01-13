ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
|
13.01.2026 16:23:06
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten
ams-OSRAM befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf bestimmter Geschäftsaktivitäten.
Insgesamt sei es das Ziel, einen Erlös von weit mehr als 500 Millionen Euro zu erzielen. Zudem soll der Standort in Premstätten langfristig gesichert werden.
ams-OSRAM betonte ferner, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Zusicherungen über den Ausgang der Gespräche gemacht werden können. Zu gegebener Zeit wolle das Unternehmen weitere Details mitteilen.Im Schweizer Handel sinkt die ams-OSRAM-Aktie zwischenzeitlich um 1,02 Prozent auf 8,22 Franken.
awp-robot/cg
Premstätten (awp)
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
Analysen zu ams-OSRAM AG
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
