ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten

Diese Transaktionen seien Teil des im April 2025 kommunizierten Plans zur schnelleren Reduzierung der Verschuldung. Das Unternehmen bestätigte damit laut einer Mitteilung vom Montagabend entsprechende Marktgerüchte.

Insgesamt sei es das Ziel, einen Erlös von weit mehr als 500 Millionen Euro zu erzielen. Zudem soll der Standort in Premstätten langfristig gesichert werden.

ams-OSRAM betonte ferner, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Zusicherungen über den Ausgang der Gespräche gemacht werden können. Zu gegebener Zeit wolle das Unternehmen weitere Details mitteilen.

Im Schweizer Handel sinkt die ams-OSRAM-Aktie zwischenzeitlich um 1,02 Prozent auf 8,22 Franken.

Premstätten (awp)