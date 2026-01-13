Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Marktgerüchte bestätigt 13.01.2026 16:23:06

ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten

ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten

ams-OSRAM befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf bestimmter Geschäftsaktivitäten.

ams-OSRAM
8.19 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen
Diese Transaktionen seien Teil des im April 2025 kommunizierten Plans zur schnelleren Reduzierung der Verschuldung. Das Unternehmen bestätigte damit laut einer Mitteilung vom Montagabend entsprechende Marktgerüchte.

Insgesamt sei es das Ziel, einen Erlös von weit mehr als 500 Millionen Euro zu erzielen. Zudem soll der Standort in Premstätten langfristig gesichert werden.

ams-OSRAM betonte ferner, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Zusicherungen über den Ausgang der Gespräche gemacht werden können. Zu gegebener Zeit wolle das Unternehmen weitere Details mitteilen.

Im Schweizer Handel sinkt die ams-OSRAM-Aktie zwischenzeitlich um 1,02 Prozent auf 8,22 Franken.

awp-robot/cg

Premstätten (awp)

ams-OSRAM-Aktie fällt zweistellig: Profitabilität gesteigert - Ausblick enttäuscht

08.01.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
01.12.25 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ams-OSRAM Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.25 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:18 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Siemens Energy AG
10:08 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
09:33 Marktüberblick: Nikkei 225 bricht aus
09:10 Die Luft wird dünner
08:00 Anlegen, wo die Zukunft bereits Gegenwart ist
07:13 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Auf Rekordniveau in die neue Woche
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’910.66 19.75 U1CSRU
Short 14’204.36 13.70 S5NBZU
Short 14’760.58 8.72 BRWSBU
SMI-Kurs: 13’327.37 13.01.2026 16:23:01
Long 12’815.93 19.75 S34BNU
Long 12’514.68 13.77 SATBDU
Long 11’980.22 8.92 SSKBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Sika-Aktie bricht ein: Umsatzrückgang in 2025 - weiter verhaltene Märkte erwartet
Rheinmetall-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
UBS-Aktie tiefer: Sergio Ermotti will wohl im April 2027 zurücktreten
Idorsia-Aktie schliesslich in Rot: Positive Studiendaten zu Lucerastat
Bayer-Aktie stärker: Bayer investiert in Früherkennung seltener Herzkrankheiten
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
finanzen.net News

Datum Titel
16:38 Devisen: Eurokurs gibt nach US-Inflationsdaten etwas nach
16:38 Söder: SPD-Erbschaftsteuer ist Einladung zur Auswanderung
16:37 Auswärtiges Amt bestellt Irans Botschafter ein
16:34 Frankreich verurteilt Gewalt gegen Proteste im Iran scharf
16:23 Trump kündigt Hilfe für iranische Demonstranten an
16:28 Adobe-Aktie sackt ab: Apple macht Adobe und Co mit Abo für Kreativ-Apps Konkurrenz
16:16 Aktien New York: Leichter Dämpfer für den Dow nach Rekord
16:11 ROUNDUP/Im 'Geist des Dialogs': Trump kommt zu Weltwirtschaftsforum
16:11 GNW-News: Paraiso de la Bonita definiert All-Inclusive-Luxus neu mit der Eröffnung von The Reserve
16:07 ROUNDUP: Übernahme von Apple Card zehrt an Gewinn von JPMorgan