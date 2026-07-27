Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’441 0.8%  SPI 20’184 0.6%  Dow 52’190 0.5%  DAX 25’361 1.0%  Euro 0.9314 0.2%  EStoxx50 6’282 0.0%  Gold 4’085 0.7%  Bitcoin 53’131 -0.4%  Dollar 0.8192 0.4%  Öl 88.2 -8.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Sika41879292Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffkurse am Abend
Aktien von Shell, TotalEnergies und BP im Minus: Diese Faktoren belasten den Sektor
Capricor-Aktie crasht an der NASDAQ: FDA-Schock erschüttert Anleger
Microsoft-Aktie vor den Zahlen: Diese eine Frage beschäftigt Anleger besonders
NVIDIA-Aktie in Rot: Milliarden-Dollar-Bürgschaft für OpenAI im Gespräch?
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

27.07.2026 21:12:36

Devisen: Dollar rückt am Abend leicht vor

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Montagabend zum Euro und Franken etwas zugelegt und damit einen Teil des davor verlorenen Terrains zurückgewonnen. Der Euro ist zum US-Dollar auf 1,1369 abgerutscht nach 1,1382 am späten Nachmittag. In der ersten Tageshälfte hatte der Kurs noch über der Marke von 1,14 Dollar gestanden.

Zum Franken rückte der Dollar am frühen Abend auf 0,8189 von 0,8169 am Nachmittag vor. Der Euro kostet derweil zum Franken 0,9311 nach 0,9298 Franken.

Die Angriffspause der USA im Iran-Krieg und die deutlich gesunkenen Ölpreise sorgten zunächst für etwas Beruhigung, was dem Euro zu Gute kam, während der als besonders sicher geltende Dollar weniger gefragt war. Im Tagesverlauf verloren diese Bewegungen aber an Bedeutung.

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben die jüngsten Angriffe im Iran vorerst gestoppt, um laufenden Verhandlungen eine weitere Chance zu geben. Zugleich drohte er mit neuen Attacken für den Fall, dass die Gespräche ergebnislos blieben. Gut informierte Quellen aus Pakistan halten sogar eine limitierte US-Bodenoffensive für immer wahrscheinlicher.

awp-robot/mk

Partner-Image

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 30: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/CHF 0.8190 0.0029
0.36

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie springt deutlich an: Vertriebs-Deal für Quviviq in Nahost
NVIDIA-Aktie in Rot: Milliarden-Dollar-Bürgschaft für OpenAI im Gespräch?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones
HOCHTIEF-Aktie dennoch schwach: Baukonzern blickt dank KI-Boom auf starkes Halbjahr zurück - Prognose angehoben
Oracle als Fallstrick? Wie das "Schulden-Inferno" im KI-Boom zur Gefahr für Tech-Aktien wird
SpaceX-Aktie: Analyst rechnet vor - Weltraum-Rechenzentren wären utopisch
Gold, Öl & Co. in KW 30: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich im Minus