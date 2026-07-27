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27.07.2026 21:12:36
Devisen: Dollar rückt am Abend leicht vor
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Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Montagabend zum Euro und Franken etwas zugelegt und damit einen Teil des davor verlorenen Terrains zurückgewonnen. Der Euro ist zum US-Dollar auf 1,1369 abgerutscht nach 1,1382 am späten Nachmittag. In der ersten Tageshälfte hatte der Kurs noch über der Marke von 1,14 Dollar gestanden.
Zum Franken rückte der Dollar am frühen Abend auf 0,8189 von 0,8169 am Nachmittag vor. Der Euro kostet derweil zum Franken 0,9311 nach 0,9298 Franken.
Die Angriffspause der USA im Iran-Krieg und die deutlich gesunkenen Ölpreise sorgten zunächst für etwas Beruhigung, was dem Euro zu Gute kam, während der als besonders sicher geltende Dollar weniger gefragt war. Im Tagesverlauf verloren diese Bewegungen aber an Bedeutung.
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben die jüngsten Angriffe im Iran vorerst gestoppt, um laufenden Verhandlungen eine weitere Chance zu geben. Zugleich drohte er mit neuen Attacken für den Fall, dass die Gespräche ergebnislos blieben. Gut informierte Quellen aus Pakistan halten sogar eine limitierte US-Bodenoffensive für immer wahrscheinlicher.
awp-robot/mk
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