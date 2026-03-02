Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’834 -1.3%  SPI 19’028 -1.2%  Dow 48’837 -0.3%  DAX 24’638 -2.6%  Euro 0.9113 0.8%  EStoxx50 5’987 -2.5%  Gold 5’333 1.0%  Bitcoin 53’808.2588 6.4%  Dollar 1 1.6%  Öl 79.2 9.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Q4 2025: Diese Aktien kaufte und verkaufte Stanley Druckenmiller
Tesla-Aktie im Blick: Mit diesen Problemen kämpfen Robotaxis derzeit
Beiersdorf-Aktie verliert: Konzern plant Aktienrückkauf - Kaum Wachstum 2026
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagabend
Palantir-Aktie im Visier: Big-Short-Legende Michael Burry verschärft Kritik
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

02.03.2026 21:15:36

Devisen: Dollar profitiert von Krise im Nahen Osten

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Zürich (awp) - Der Devisenhandel stand am Montag ganz im Zeichen des US-Dollars. Dieser hat im Zuge des Kriegs der USA und Israel gegen den Iran von seiner Rolle als Weltleitwährung profitiert. Wie die Commerzbank in einem aktuellen Kommentar in Erinnerung ruft, profitiert der US-Dollar in der Regel in Kriegssituationen.

So notiert das Euro/Dollar-Paar aktuell bei 1,1712 nach 1,1821 vor dem Wochenende. Auch zum Schweizer Franken hat der "Greenback" etwas Boden gut gemacht, das Paar steht aktuell bei 0,7781. Am Freitagabend hatte die US-Währung noch rund einen Rappen weniger gekostet.

Das Euro/Franken-Paar notiert mit Kursen von 0,9113 ebenfalls etwas fester. Eine Rolle dürfte nicht zuletzt auch die Schweizerische Nationalbank gespielt haben. "Angesichts der internationalen Entwicklung ist unsere Bereitschaft am Devisenmarkt zu intervenieren erhöht", erklärte die SNB gegenüber AWP."

awp-robot/ra

Partner-Image

Top-Rankings

So hat Jeremy Grantham im 4. Quartal 2025 investiert
Einblicke ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/CHF 0.7799 0.0123
1.60

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

finanzen.net News

Datum Titel
21:17 Devisen: Euro im US-Handel kaum erholt - Iran-Krieg stützt Weltleitwährung
21:05 ROUNDUP: Beiersdorf sieht kaum Wachstum - Aktie sackt deutlich ab
20:56 Neues Album von Harry Styles - Netflix zeigt Konzert-Special
20:55 AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf rutscht nach schwachem Ausblick deutlich ab
20:50 Iranischer Militärsprecher: Hunderte Raketen und Drohnen abgefeuert
20:35 Beiersdorf sieht 2026 kaum Wachstum - Aktienrückkäufe für bis zu 750 Millionen
20:30 Kuwaits Armee meldet erstes Todesopfer seit Irans Angriffen
20:24 Aktien New York: Iran-Krieg belastet kaum - Anleger sehen Kaufgelegenheiten
19:52 Amt warnt vor Honigpaste mit verstecktem Viagra-Wirkstoff
19:34 Nach Preisanstieg: EU kündigt Energie-Krisenstab an