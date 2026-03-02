Devisen: Dollar profitiert von Krise im Nahen Osten

Anzeige

Zürich (awp) - Der Devisenhandel stand am Montag ganz im Zeichen des US-Dollars. Dieser hat im Zuge des Kriegs der USA und Israel gegen den Iran von seiner Rolle als Weltleitwährung profitiert. Wie die Commerzbank in einem aktuellen Kommentar in Erinnerung ruft, profitiert der US-Dollar in der Regel in Kriegssituationen.

So notiert das Euro/Dollar-Paar aktuell bei 1,1712 nach 1,1821 vor dem Wochenende. Auch zum Schweizer Franken hat der "Greenback" etwas Boden gut gemacht, das Paar steht aktuell bei 0,7781. Am Freitagabend hatte die US-Währung noch rund einen Rappen weniger gekostet.

Das Euro/Franken-Paar notiert mit Kursen von 0,9113 ebenfalls etwas fester. Eine Rolle dürfte nicht zuletzt auch die Schweizerische Nationalbank gespielt haben. "Angesichts der internationalen Entwicklung ist unsere Bereitschaft am Devisenmarkt zu intervenieren erhöht", erklärte die SNB gegenüber AWP."

awp-robot/ra