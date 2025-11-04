Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’284 0.4%  SPI 17’018 0.2%  Dow 47’174 -0.3%  DAX 23’955 -0.7%  Euro 0.9299 -0.1%  EStoxx50 5’659 -0.4%  Gold 3’958 -1.1%  Bitcoin 83’788 -2.7%  Dollar 0.8092 0.1%  Öl 64.5 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Darum bewegt sich der Dollar zu Franken und Euro nach oben
HUGO BOSS-Aktie gibt ab: Rückläufige Umsätze und trüber Ausblick
Holcim-Aktie im Minus: Lafarge in Paris wegen Syrien-Geschäften vor Gericht
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

04.11.2025 16:48:36

Devisen: Dollar legt zu Euro und Franken zu - USD/CHF über 81

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Dienstagnachmittag gegenüber dem Euro und dem Schweizer Franken angezogen. Grund dafür sind zum einen die gedämpften Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank. Zum anderen hätten viele Marktteilnehmer in den Risk off-Modus gewechselt und nähmen vermehrt Gewinne mit.

Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1481 gehandelt nach 1,1525 am Morgen. Das Dollar/Franken-Paar geht zu 0,8101 um. Am Morgen notierte der Greenback noch klar darunter bei 0,8078. Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9302 mehr oder weniger auf der Stelle bewegt.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Der Dollar profitiert seit Mitte letzter Woche davon, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen bezüglich einer erneuten Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Hintergrund ist die angesichts der US-Zollpolitik zuletzt gestiegene Inflation, die deutlich über dem mittelfristigen Inflationsziel der US-Notenbank Fed von 2,0 Prozent liegt.

Der Treibstoff der Zinssenkungsfantasien scheine nun auszugehen, sagte der Marktanalyst Timo Emden. Viele Investoren überdachten ihren Risikoappetit. Der geldpolitische Gegenwind jenseits des Atlantiks könnte doch länger anhalten als gedacht.

Zudem seien die Marktteilnehmer wieder sensibler für makroökonomische Risiken geworden. Da in den USA der Shutdown anhalte, müssten sich Marktteilnehmer mit Blick auf die US-Wirtschaft weiterhin auf Daten privater Organisationen verlassen. Diese seien aber oftmals umfragebasiert und gäben nur ein unvollständiges Bild der wirtschaftlichen Realitäten, schreibt die Helaba in einem aktuellen Kommentar.

"Je länger der Behördenstillstand dauert, desto grösser wird die Verunsicherung über den tatsächlichen Zustand der Volkswirtschaft." Auch die Geldpolitik operiere teilweise im Daten-Blindflug. Vor diesem Hintergrund würden Gewinne etwa im Bitcoin mitgenommen, was tendenziell den Dollar unterstütze, heisst es weiter am Markt.

awp-robot/pre/mk

Partner-Image

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 153.3685 -0.8475
-0.55

Meistgelesene Nachrichten

Wegen Gegengebots für Metsera: Pfizer verklagt Novo Nordisk - Aktien uneins
Palantir-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Umsatz und Gewinn
BioNTech-Aktie stabil: Verlust schrumpft deutlich - Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb zahlt sich aus
SMI und DAX schwächer -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Lufthansa-Aktie steigt: Gewerkschaft verschiebt Streik und eröffnet neue Verhandlungsrunde
SMI letztlich wenig bewegt zum Novemberstart -- DAX schliesst im Plus -- US-Börsen gehen uneins in den Feierabend -- Börsen in Fernost zum Handelsende fester
Bitcoin unter Druck: Zins-Enttäuschung aus den USA belastet den Kurs weiterhin
Ypsomed-Aktie dreht ins Minus: Ypsomed schliesst Ypsotec-Verkauf an Callista endgültig ab
Kimberly-Clark-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit Kenvue sorgt für gemischte Reaktionen
Kühne+Nagel kauft irischen Luftfahrtexperten Eastway - Aktie fester

finanzen.net News

Datum Titel
16:55 ROUNDUP: Warken setzt auf andere rechtssichere Triage-Regelung
16:55 Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Schwache Aktienmärkte verunsichern
16:48 ROUNDUP/Aktien New York: Gewinnmitnahmen nach Höhenflug
16:44 ROUNDUP 2: Hugo Boss sieht Jahresziele nun am unteren Ende der Spannen
16:43 ROUNDUP: Kiews Militär wirft Moskau gezielte Tötungen vor
16:42 Devisen: Euro fällt unter 1,15 US-Dollar
16:39 K+S will weiter Abwasser in die Werra einleiten
16:34 ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für SAF-Holland auf 17 Euro - 'Kaufen'
16:26 WDH: Steinmeier für Menschlichkeit im Umgang mit syrischen Flüchtlingen
16:13 Aktien New York: Gewinnmitnahmen nach Höhenflug