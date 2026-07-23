Devisen: Dollar legt leicht zu

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Zürich (awp) - Am Devisenmarkt hat der Dollar am Donnerstag etwas an Terrain gut gemacht. Der Franken konnte sich derweil gegenüber dem Euro nach den Verlusten des Vortages stabilisieren, notiert aber weiterhin in der Nähe des tiefsten Standes seit Mitte Januar.

Der Dollar kostet derzeit 0,8149 Franken und damit etwas mehr als am Morgen mit 0,8133. Auch der Euro hat zum US-Dollar am Vormittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1410 nach 1,1430 gehandelt. Das Euro/Franken-Paar notiert derweil praktisch unverändert mit 0,9298 knapp unter der 0,93-Marke.

Die Blicke richten sich auf die EZB-Zinsentscheidung am frühen Donnerstagnachmittag. Eine Änderung der Leitzinsen gilt zwar als ausgeschlossen. Vertreter der Notenbank haben in den vergangenen Wochen aber vor anhaltenden Inflationsrisiken gewarnt und keinen Zweifel daran gelassen, im Fall der Fälle handlungsbereit zu sein.

Daneben bleibt die Lage im Nahen Osten ein wichtiger Einflussfaktor. Nach weiteren US-Angriffen und erneuten Attacken auf Öltanker im Roten Meer stieg der Ölpreis weiter an. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit gut 98 US-Dollar und damit rund 4 Prozent mehr als am Vortag. Höhere Energiepreise könnten die Inflationssorgen erneut anheizen und die Erwartungen an die Geldpolitik beeinflussen, heisst es am Markt.

awp-robot/an

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