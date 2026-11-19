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19.11.2026 21:15:37
Devisen: Dollar legt im späten Handel zu
Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Donnerstagabend wieder an Stärke zugelegt. So notierte die US-Währung gegenüber dem Schweizer Franken im späten Handel 0,8441 fester als noch am späten Nachmittag (0,8419).
Der Euro hat derweil gegenüber der US-Währung deutlich nachgegeben und kostet am Abend noch 1,0974 US-Dollar nach 1,0999 am späten Nachmittag. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9263 mehr oder weniger auf der Stelle.
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Der Dollar zeigt sich vor allem seit der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten in der vergangenen Woche stark. Sie zeigten einen überraschend starken Anstieg der Verbraucherpreise im Oktober, was die Erwartungen weiterer Leitzinserhöhungen durch die amerikanische Notenbank Fed befeuert hatte.
Für die USA werden an den Finanzmärkten mittlerweile bis Ende 2027 drei Zinserhöhungen am Markt eingepreist während es für die Eurozone lediglich zwei sind. Doch auch im Euroraum hält der Inflationsdruck an.
awp-robot/tp
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