Devisen: Dollar legt im Abendhandel zu

Zürich (awp) - In den Devisenhandel ist am Donnerstagabend Bewegung gekommen - die US-Währung legte im späten Handel merklich zu. Dem waren Signale einer erneut zunehmenden Eskalation der Situation im Nahem Osten vorangegangen.

Der Schweizer Franken notiert gegenüber dem US-Dollar am späten Abend mit 0,7788 knapp unter seinem Tageshoch. Auch der Euro hat im US-Handel deutlich nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Abend 1,1751 US-Dollar nach 1,1777 am späten Nachmittag.

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Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9152 derweil mehr oder weniger auf der Stelle.

Händler verwiesen auf einen Bericht des "Wall Street Journal", demzufolge die USA erwägen, die Blockade der Strasse von Hormuz wieder aufzunehmen. In der Folge ist auch der Ölpreis wieder in die Höhe geklettert.

Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Zugleich aber drohte er dem Iran in einem Interview des Senders PBS erneut: Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren".

awp-robot/ra