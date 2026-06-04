Partners Group-Aktie höher: Vermögensziele trotz Mittelabflüssen bestätigt

Mit dem Schritt will das Unternehmen auch mehr Transparenz zum erwarteten Wachstum des verwalteten Vermögens (AuM) schaffen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Demnach rechnet das Management von Partners Group unverändert mit einem Bruttoneugeldzufluss von 26 bis 32 Milliarden US-Dollar. Im ersten Halbjahr 2026 sollen die Zuflüsse bei Evergreen-Fonds die Abflüsse übersteigen.

Derweil erwartet Partners Group für die zweite Jahreshälfte 2026, dass das Nettowachstum der verwalteten Vermögen durch die Evergreen-Plattform um 1 bis 2 Prozent gebremst werden wird. Auch für das Gesamtjahr 2027 wird ein ähnlicher Effekt erwartet.

Höhere Abflüsse aus einigen Fonds

Insgesamt habe die Branche eine Phase erhöhter Volatilität bei den Mittelzuflüssen in offene Evergreen-Fonds erlebt, schreibt das Unternehmen. Davon seien auch zwei Evergreen-Private-Equity-Fonds von Partners Group erfasst worden.

So haben die Rücknahmeanträge des Partners Group Global Value SICAV bei 9,8 Prozent gelegen. Bei einem in Delaware ansässigen Evergreen-Private-Equity-Vehikel hätten die Anfragen rund 6 Prozent erreicht. Bei drei weiteren Evergreen-Fonds mit einem Gesamtvolumen von 9,7 Milliarden Dollar werden im zweiten Quartal Rücknahmen zwischen 3,5 und 5 Prozent erwartet.

Nach dem Überschreiten der Schwelle von 5 Prozent ist die Möglichkeit zur Entnahme entsprechend den Fonds-Bedingungen gekappt worden. Dies wolle Partners Group auch in Zukunft bei anderen Fonds so handhaben. "Die Liquiditätsmerkmale dienen dem Schutz langfristiger Anleger und sollen sicherstellen, dass die Renditen weiterhin von der Qualität der zugrunde liegenden privaten Vermögenswerte bestimmt werden und nicht von kurzfristigen Kapitalflüssen", lässt sich Partners-Group-CEO David Layton in der Mitteilung zitieren.

Ferner teilte Partners Group mit, dass mit Wirkung zum 5. Juni ein zusätzliches Handelsfenster für Mitarbeiteraktien geöffnet werden soll. Dies soll ihnen die Möglichkeit eröffnen, ihre Aktienbestände aufzustocken, heisst es weiter.

Partners Group-Aktien erholen sich etwas nach Updat

Nach einem rabenschwarzen Mittwoch mit einem Kursrutsch über 16 Prozent geht es mit den Aktien von Partners Group am Donnerstag wieder etwas aufwärts. In einem Geschäftsupdate hat das Management die Ziele beim Wachstum der verwalteten Vermögen (AuM) bestätigt. Analysten äusserten sich grösstenteils positiv und sehen Potenzial bei den Papieren.

Die Partners Group-Aktie notiert via SIX zeitweise 3,61 Prozent stärker bei 711,60 Franken. Sie sind damit klar stärkster SMI-Wert.

Mehrheitlich halten Analysten trotz der negativen Nachrichten vom Vortag an ihren Kaufempfehlungen für die Papiere von Partners Group fest. Die Kursziele wurden jedoch recht deutlich gestutzt. So senkte Vontobel auf 960 von 1200 und Julius Bär auf 1200 von 1400 Franken. Der Analyst von Julius Bär sieht die Aktie zum aktuellen Kurs als günstig bewertet an. Auch der zuständige Vontobel-Analyst schreibt von einem beachtlichen Aufwärtspotenzial der Papiere.

ZKB-Analyst Daniel Regli bekräftigte seine Einschätzung vom Vortag, dass die Marktreaktion "übertrieben" gewesen sei. Diese Auffassung teilten auch zahlreiche andere Analysten, etwa von Octavian oder der Helvetischen Bank.

Gemäss ZKB machten die Rücknahmen weniger als 1 Prozent der verwalteten Vermögen von Partners Group aus. Dies deckt sich auch mit den heute publizierten Aussagen von Partners Group. Demnach wird lediglich ein negativer Einfluss auf das AuM-Wachstum von 1 bis 2 Prozent erwartet.

Die UBS schätzt die Bestätigung der Prognosen positiv ein, auch wenn die weiterhin hohen Rücknahmeanträge bei drei anderen Evergreen-Fonds "Anlass zur Sorgen im Markt geben". Die zusätzlichen Zeichnungsfenster für den Aktienerwerb für Mitarbeitende werden ebenfalls lobend hervorgehoben.

cg/hr

Baar (awp)