Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’338 0.9%  SPI 18’882 0.8%  Dow 50’687 -1.2%  DAX 24’945 0.6%  Euro 0.9167 -0.2%  EStoxx50 6’081 0.5%  Gold 4’492 1.3%  Bitcoin 49’131 -3.0%  Dollar 0.7876 -0.6%  Öl 94.5 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So steht es am Donnerstag um Franken, Dollar und Euro
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AMD-Aktie angepasst
BYD mit wichtigem Signal: Haftung für "God’s Eye" - Chance für die Aktie?
Flughafen Zürich-Aktie stärker: Pläne für Dock A öffentlich aufgelegt
SPS-Aktie freundlich: CEO gibt Entwarnung - Renditespread spricht gegen Immobilienblase
Suche...
Transparenz 04.06.2026 14:09:36

Partners Group-Aktie höher: Vermögensziele trotz Mittelabflüssen bestätigt

Partners Group-Aktie höher: Vermögensziele trotz Mittelabflüssen bestätigt

Partners Group hat angesichts des gestrigen Kursrutsches und Berichten über Mittelabflüsse aus einigen Evergreen-Fonds ein Update zum eigenen Geschäftsverlauf publiziert.

Mit dem Schritt will das Unternehmen auch mehr Transparenz zum erwarteten Wachstum des verwalteten Vermögens (AuM) schaffen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Demnach rechnet das Management von Partners Group unverändert mit einem Bruttoneugeldzufluss von 26 bis 32 Milliarden US-Dollar. Im ersten Halbjahr 2026 sollen die Zuflüsse bei Evergreen-Fonds die Abflüsse übersteigen.

Derweil erwartet Partners Group für die zweite Jahreshälfte 2026, dass das Nettowachstum der verwalteten Vermögen durch die Evergreen-Plattform um 1 bis 2 Prozent gebremst werden wird. Auch für das Gesamtjahr 2027 wird ein ähnlicher Effekt erwartet.

Höhere Abflüsse aus einigen Fonds

Insgesamt habe die Branche eine Phase erhöhter Volatilität bei den Mittelzuflüssen in offene Evergreen-Fonds erlebt, schreibt das Unternehmen. Davon seien auch zwei Evergreen-Private-Equity-Fonds von Partners Group erfasst worden.

So haben die Rücknahmeanträge des Partners Group Global Value SICAV bei 9,8 Prozent gelegen. Bei einem in Delaware ansässigen Evergreen-Private-Equity-Vehikel hätten die Anfragen rund 6 Prozent erreicht. Bei drei weiteren Evergreen-Fonds mit einem Gesamtvolumen von 9,7 Milliarden Dollar werden im zweiten Quartal Rücknahmen zwischen 3,5 und 5 Prozent erwartet.

Nach dem Überschreiten der Schwelle von 5 Prozent ist die Möglichkeit zur Entnahme entsprechend den Fonds-Bedingungen gekappt worden. Dies wolle Partners Group auch in Zukunft bei anderen Fonds so handhaben. "Die Liquiditätsmerkmale dienen dem Schutz langfristiger Anleger und sollen sicherstellen, dass die Renditen weiterhin von der Qualität der zugrunde liegenden privaten Vermögenswerte bestimmt werden und nicht von kurzfristigen Kapitalflüssen", lässt sich Partners-Group-CEO David Layton in der Mitteilung zitieren.

Ferner teilte Partners Group mit, dass mit Wirkung zum 5. Juni ein zusätzliches Handelsfenster für Mitarbeiteraktien geöffnet werden soll. Dies soll ihnen die Möglichkeit eröffnen, ihre Aktienbestände aufzustocken, heisst es weiter.

Partners Group-Aktien erholen sich etwas nach Updat

e

Nach einem rabenschwarzen Mittwoch mit einem Kursrutsch über 16 Prozent geht es mit den Aktien von Partners Group am Donnerstag wieder etwas aufwärts. In einem Geschäftsupdate hat das Management die Ziele beim Wachstum der verwalteten Vermögen (AuM) bestätigt. Analysten äusserten sich grösstenteils positiv und sehen Potenzial bei den Papieren.

Die Partners Group-Aktie notiert via SIX zeitweise 3,61 Prozent stärker bei 711,60 Franken. Sie sind damit klar stärkster SMI-Wert.

Mehrheitlich halten Analysten trotz der negativen Nachrichten vom Vortag an ihren Kaufempfehlungen für die Papiere von Partners Group fest. Die Kursziele wurden jedoch recht deutlich gestutzt. So senkte Vontobel auf 960 von 1200 und Julius Bär auf 1200 von 1400 Franken. Der Analyst von Julius Bär sieht die Aktie zum aktuellen Kurs als günstig bewertet an. Auch der zuständige Vontobel-Analyst schreibt von einem beachtlichen Aufwärtspotenzial der Papiere.

ZKB-Analyst Daniel Regli bekräftigte seine Einschätzung vom Vortag, dass die Marktreaktion "übertrieben" gewesen sei. Diese Auffassung teilten auch zahlreiche andere Analysten, etwa von Octavian oder der Helvetischen Bank.

Gemäss ZKB machten die Rücknahmen weniger als 1 Prozent der verwalteten Vermögen von Partners Group aus. Dies deckt sich auch mit den heute publizierten Aussagen von Partners Group. Demnach wird lediglich ein negativer Einfluss auf das AuM-Wachstum von 1 bis 2 Prozent erwartet.

Die UBS schätzt die Bestätigung der Prognosen positiv ein, auch wenn die weiterhin hohen Rücknahmeanträge bei drei anderen Evergreen-Fonds "Anlass zur Sorgen im Markt geben". Die zusätzlichen Zeichnungsfenster für den Aktienerwerb für Mitarbeitende werden ebenfalls lobend hervorgehoben.

cg/hr

Baar (awp)

Weitere Links:

SMI-Titel Partners Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Partners Group-Aktionäre freuen

Bildquelle: Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:41 Nahost bleibt ungelöst – der Markt preist bereits Entspannung ein
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Rücksetzer zur Wochenmitte
03.06.26 SMI-Anleger orientierungslos
03.06.26 Marktüberblick: Tech-Rally setzt sich fort
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
02.06.26 Julius Bär: 7.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Unilever PLC
02.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Geberit, Sika
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’841.70 19.58 SE0BNU
Short 14’116.10 13.91 S29BTU
Short 14’636.72 8.99 SEQBCU
SMI-Kurs: 13’337.58 04.06.2026 14:02:40
Long 12’747.42 19.30 BSUR4U
Long 12’461.56 13.63 S69BJU
Long 11’949.09 8.99 SNLBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktien sacken ab: Eingeschränkte Rücknahmen bei Fonds - Aktien von KKR, Blackstone & Blue Owl unter Druck
Partners Group Aktie News: Partners Group fällt am Mittwochnachmittag tief
Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Partners Group-Aktie höher: Vermögensziele trotz Mittelabflüssen bestätigt
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag Verlust reich
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag auf rotem Terrain
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie wenig bewegt: Automotive-Verkauf belastet - RENK, HENSOLDT und TKMS ebenfalls im Blick
SpaceX-IPO im Fokus: Steht der Ausgabepreis der Aktie schon fest?

Top-Rankings

Diese Aktien stehen im 1. Quartal 2026 im Gates Foundation Trust-Depot
Portfolio-Einblick
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
In diese Unternehmen investierte Bill Ackman Anfang 2026
Depot enthüllt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Depot von Stanley Druckenmiller im ersten Quartal: Viel Bewegung bei Tech-Investitionen
Das in New York ansässige Duquesne Family Office des legendären Starinvestors Stanley Druckenmil ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.