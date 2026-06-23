Devisen: Dollar etwas fester - USD/CHF bei 0,81

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt haben sich die wichtigsten Währungspaare am Dienstagmorgen nur wenig bewegt. Der Dollar tendierte leicht fester, was Marktbeobachter auf die gestiegenen Zinserwartungen in den USA zurückführen.

Zum Franken hat sich der Dollar im Tagesverlauf leicht verteuert und notierte zuletzt bei 0,8100 Franken. Die runde Marke von 0,81 war bereits gestern kurzzeitig überschritten worden. Auch der Euro zeigte sich gegenüber dem US-Dollar etwas leichter und wurde zuletzt zu 1,1410 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar verharrte derweil mit 0,9242 Franken ebenfalls unverändert.

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Gebremst wurde der Euro am Morgen auch durch enttäuschende Konjunkturdaten. Im Juni war das Geschäftsklima in Frankreich geringer als erwartet ausgefallen. Im weiteren Handelsverlauf stehen weitere Stimmungsdaten auf dem Programm, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten.

Gegenüber dem Franken bleibe der Dollar gut unterstützt, nachdem die überraschend restriktiven Signale der US-Notenbank die Zinserwartungen nach oben getrieben hätten, so ein Marktbeobachter. Gleichzeitig dürfte die hohe Interventionsbereitschaft der SNB stärkeren Aufwertungen des Frankens vorerst Grenzen setzen.

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