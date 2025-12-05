Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.3%  SPI 17’740 0.4%  Dow 47’851 -0.1%  DAX 23’882 0.8%  Euro 0.9360 0.0%  EStoxx50 5’718 0.4%  Gold 4’225 0.4%  Bitcoin 73’876 -0.3%  Dollar 0.8031 0.0%  Öl 63.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Darum gibt es kaum Bewegung bei Franken, Euro und US-Dollar
SIX bestätigt offiziell André Helfenstein als neuen Präsidenten
Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Galderma-Aktie: Sculptra in der EU für weitere Anwendungen zugelassen
Swiss Re-Aktie: Gewinnziel erhöht - Neues Aktienrückkaufprogramm geplant
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner USD/CHF
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

USD/CHF

Warten auf US-Zinsentscheid 05.12.2025 07:48:36

Darum gibt es kaum Bewegung bei Franken, Euro und US-Dollar

Darum gibt es kaum Bewegung bei Franken, Euro und US-Dollar

Die Devisenkurse haben sich über Nacht in engen Spannen mehr oder weniger seitwärts bewegt.

Am Donnerstagnachmittag hatte der Dollar zum Euro und Franken noch leicht zugelegt. Dabei verlaufe das Geschäft in ruhigen Bahnen, heisst es am Markt.

Aktuell wird das Währungspaar Dollar/Franken zu 0,8029 gehandelt. Am Vorabend waren es etwa gleich viel (0,8033 Fr.). Am Nachmittag war der Dollar mit 0,8004 noch etwas schwächer. Ähnlich hat sich auch das Euro/Dollar-Paar entwickelt. Derzeit kostet der Euro 1,1657 und damit und damit etwa gleich viel am Vorabend mit 1,1651, aber etwas weniger als am Nachmittag (1,1671). Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9359 mehr oder weniger auf der Stelle.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Eine Zinssenkung der Fed kommende Woche ist bereits eingepreist. "Entscheidend für den Dollar ist daher vielmehr, ob es neue Hinweise darauf geben wird, wie es in den Sitzungen danach weitergeht", kommentierte Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen.

Die zuletzt in den USA veröffentlichten Konjunkturzahlen hätten unterschiedliche Signale gesendet, heisst es von der Helaba. Dabei bleibe die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt unklar. Die offiziellen Arbeitsmarktdaten für November würden aufgrund des wochenlangen Regierungsstillstands erst Mitte Dezember und damit nach der FOMC-Sitzung veröffentlicht. Die Währungshüter müssten daher auf alternative Arbeitsmarktstatistiken zurückgreifen.

Heute stünden die Konsumausgaben nebst den dazugehörigen Deflatoren auf dem Programm, heisst es weiter. Allerdings würden wegen des "Shutdowns" in den USA zunächst die Septemberwerte nachgereicht. "Vor diesem Hintergrund werden die Zahlen wohl nur eingeschränkt Einfluss auf die US-Notenbank haben, die in der nächsten Woche über das Zinsniveau zu entscheiden hat", schreibt die Landesbank weiter.

Daher dürfte das Michigan Sentiment wohl wichtiger sein, die wohl bekannteste Verbraucherumfrage in den USA. Nach dem erneuten Rückgang im Vormonat wird mit einer Stabilisierung gerechnet - auch vor dem Hintergrund der Beendigung des "Shutdowns".

awp-robot/pre/ra

Zürich (awp)

Weitere Links:

Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Ethereum bereitet sich auf die Quanten-Ära vor: Vitalik Buterin präsentiert Roadmap bis 2028
Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey

Bildquelle: Yu Lan / Shutterstock.com,filmfoto / Shutterstock.com,Keystone
Partner-Image

Top-Rankings

Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Das dritte Quartal hat Investor Ken Fisher genutzt, um seine Aktienbeteiligungen auf breiter Fro ...
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
Im Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital hat Bill Ackman im dritten Quartal 2025 einig ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten ...
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Meistgelesene Nachrichten

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Donnerstagnachmittag ins Minus
NVIDIA-Aktie im Blick: CEO Huang und Trump sprachen über mögliche Beschränkungen für KI-Chips
Vulcan Energy-Aktie dennoch leichter: Kapitalerhöhung bringt Milliarden für Zero-Carbon-Lithium
Bayer-Aktie im Minus: 2a-Studie mit Nierenmedikament soll starten
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet
Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey
ABB-Aktie springt an: Technologiekonzern beteiligt sich an Spezialisten für Kühlsysteme von Rechenzentren
Apple-Aktie fällt: Twint wehrt sich offenbar gegen Apple
BYD-Aktie reagiert kaum: November-Absatz so stark wie bisher kein Monat in 2025 - Tesla schwächelt in Europa weiter
Nestlé-Aktie höher: Nestlé und weitere Konzerne von Stadt San Francisco verklagt

Börse aktuell - Live Ticker

Fokus auf Notenbanken: Asiatische Börsen uneins - Verluste in Japan

Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich zum Wochenausklang unterschiedlich. Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der DAX zeigte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in unterschiedliche Richtungen.

finanzen.net News

Datum Titel
07:53 Devisen: Euro stabil zum US-Dollar
07:47 ROUNDUP: 'Dickköpfige Dummheit' - Putins Unterhändler verspottet Merz
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet
07:31 Ölpreise mehr oder weniger stabil - Das bewegt den Markt
06:58 DAX-FLASH: Erholung setzt sich fort
07:39 Netflix-Aktie etwas tiefer: Streamingriese offenbar in Pole Position im Bieterkampf um Warner Bros.
06:26 'Dickköpfige Dummheit' - Putins Unterhändler verspottet Merz
06:25 Bas: Ja zu Rentenpaket sicher - schwarz-rote Mehrheit nötig
06:24 Bundestag entscheidet: So soll der neue Wehrdienst starten
06:14 'Obelix' als Marke für eine Waffenfirma? EU-Gericht prüft