Bitcoin fällt auf den tiefsten Stand seit Mitte August

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FRANKFURT (awp international) - Der Bitcoin hat am Dienstag unter steigenden Renditen für US-Staatsanleihen und einer für die Kryptobranche negativen Entscheidung des US-Senats gelitten. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung fiel am Abend um bis zu fünf Prozent auf weniger als 75.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem 21. August. Zuletzt konnte sich der Kurs wieder etwas erholen, lag aber mit rund 75.600 Dollar immer noch deutlich unter dem Niveau vom Montagabend.

Damit ist die jüngste Erholungsphase, die den Bitcoin-Kurs bis auf mehr als 82.000 Dollar Anfang September getrieben hatte, wieder beendet. Der Bitcoin-Kurs ist im bisherigen Jahresverlauf um 13 Prozent gefallen, nachdem er bereits 2025 rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.

Am Dienstagnachmittag (Ortszeit) scheiterte im US-Senat ein Entwurf für ein weitreichendes Gesetz zur Regulierung von Kryptowährungen. Mit dem Gesetz sollte unter anderem die Marktstruktur für digitale Vermögenswerte reguliert werden. Zentraler Punkt wäre dabei gewesen, dass der Behörde zur Regulierung der Futures- und Optionsmärkte (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) die primäre Zuständigkeit für die Branche für digitale Vermögenswerte übertragen worden wäre.

Die meisten Unternehmen der Branche hatten dies erhofft, da damit das Regelwerk für den Kryptomarkt klarer werden würde und zuletzt auftretende Diskussionen über die rechtlichen Bedingungen beendet hätten. Der Gesetzesrückschlag kam zudem an einem Tag, an dem die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen ist. Steigende Zinsen machen sichere Anlagen wie Anleihen tendenziell attraktiver; spekulative Investments wie der Bitcoin verlieren zudem an Reiz.

Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büsste ein Bitcoin 40 Prozent seines Werts ein. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um fast 60 Prozent an; seit September 2016 verteuerte sich der Bitcoin um mehr als 12.000 Prozent. Das heisst: Der Kurs kletterte um mehr als das 120-Fache nach oben.

Die Marktkapitalisierung aller Bitcoins liegt aktuell bei 1,5 Billionen Dollar. Er dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit circa 2,5 Billionen Dollar angegeben. Mit etwas mehr als 290 Milliarden Dollar beziehungsweise rund 180 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether./zb/nas