Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,45 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:09 84'746,10 US-Dollar wert, nach 84'365,72 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 332,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -3,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (343,02 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um -1,24 Prozent auf 1'915,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1'939,26 US-Dollar wert.

Nach 92,54 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagnachmittag um -2,39 Prozent auf 90,32 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird Ripple bei 2,336 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -2,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,392 US-Dollar).

Währenddessen wird Cardano bei 0,7111 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -4,99 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,7485 US-Dollar).

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt -0,95 Prozent auf 211,12 US-Dollar, nach 213,15 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss IOTA Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der IOTA-Kurs um -2,79 Prozent auf 0,1800 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,1852 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0052 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:09 auf 0,0050 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2682 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2747 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0194 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Dash-Kurs -0,77 Prozent schwächer bei 22,96 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 23,14 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich NEO im Minus. Im Vergleich zum Vortag (8,180 US-Dollar) geht es um -2,53 Prozent auf 7,973 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.ch