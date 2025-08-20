Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’276 0.5%  SPI 17’036 0.5%  Dow 44’938 0.0%  DAX 24’277 -0.6%  Euro 0.9367 0.0%  EStoxx50 5’472 -0.2%  Gold 3’347 1.0%  Bitcoin 92’018 1.0%  Dollar 0.8043 0.0%  Öl 67.0 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Geldmarkt-ETFs: Liquidität mit Renditechance
Ausblick: Walmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Piper Sandler: NVIDIA-Aktie wird noch Bilanzvorlage neues Rekordhoch markieren
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 20.08.2025 22:34:25

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab

So bewegte sich der NASDAQ 100 schlussendlich.

Intel
19.06 CHF -7.77%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.58 Prozent schwächer bei 23’249.57 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.177 Prozent auf 23’343.41 Punkte an der Kurstafel, nach 23’384.77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23’343.41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22’959.70 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 1.87 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23’065.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21’367.37 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 19’719.82 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 10.84 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Analog Devices (+ 6.26 Prozent auf 244.87 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3.36 Prozent auf 591.01 USD), Microchip Technology (+ 3.17 Prozent auf 66.76 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.32 Prozent auf 344.37 USD) und Fortinet (+ 1.95 Prozent auf 79.61 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-6.99 Prozent auf 23.54 USD), Micron Technology (-3.97 Prozent auf 117.21 USD), Old Dominion Freight Line (-2.95 Prozent auf 150.24 USD), Arm (-2.13 Prozent auf 131.16 USD) und Adobe (-2.11 Prozent auf 353.43 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 47’469’919 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.817 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Charter A-Aktie hat mit 7.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.79 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?