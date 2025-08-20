Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.58 Prozent schwächer bei 23’249.57 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.177 Prozent auf 23’343.41 Punkte an der Kurstafel, nach 23’384.77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23’343.41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22’959.70 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 1.87 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23’065.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21’367.37 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 19’719.82 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 10.84 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Analog Devices (+ 6.26 Prozent auf 244.87 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3.36 Prozent auf 591.01 USD), Microchip Technology (+ 3.17 Prozent auf 66.76 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.32 Prozent auf 344.37 USD) und Fortinet (+ 1.95 Prozent auf 79.61 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-6.99 Prozent auf 23.54 USD), Micron Technology (-3.97 Prozent auf 117.21 USD), Old Dominion Freight Line (-2.95 Prozent auf 150.24 USD), Arm (-2.13 Prozent auf 131.16 USD) und Adobe (-2.11 Prozent auf 353.43 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 47’469’919 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.817 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Charter A-Aktie hat mit 7.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.79 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch