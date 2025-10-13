Ypsomed Aktie News: Ypsomed zieht am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 323,00 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 17'188 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Ypsomed-Aktie bei 326,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 324,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'535 Ypsomed-Aktien.

Bei einem Wert von 441,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,69 Prozent hinzugewinnen. Bei 261,00 CHF fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,20 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,99 CHF.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 12,80 CHF in den Büchern stehen haben wird.

