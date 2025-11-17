Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’598 -0.3%  SPI 17’319 -0.4%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’591 -1.2%  Euro 0.9229 0.0%  EStoxx50 5’641 -0.9%  Gold 4’045 -0.9%  Bitcoin 73’269 -2.3%  Dollar 0.7965 0.3%  Öl 64.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Berkshire-Einstieg schiebt Alphabet-Aktie auf neues Rekordhoch
Xpeng reduziert Verluste deutlich - Umsatz verfehlt Erwartungen knapp - Aktie sackt ab
Trotz NHS-Offensive: Palantir-Aktie korrigiert - Analysten uneins
Plug Power mit grösstem UK-Auftrag der Firmengeschichte - warum die Aktie trotzdem fällt
Boeing-Aktie sinkt trotzdem: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf
Suche...
eToro entdecken

Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Tesla-Konkurrent 17.11.2025 22:04:59

Xpeng reduziert Verluste deutlich - Umsatz verfehlt Erwartungen knapp - Aktie sackt ab

Xpeng reduziert Verluste deutlich - Umsatz verfehlt Erwartungen knapp - Aktie sackt ab

Zum Wochenstart hat der chinesische E-Autokonzern Xpeng seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte für den Tesla-Konkurrenten im dritten Quartal.

Xpeng
18.35 CHF -10.07%
Kaufen Verkaufen
Der Elektroautobauer Xpeng hat im dritten Geschäftsquartal 2025 einmal mehr rote Zahlen geschrieben. Das Minus je Aktie lag bei 0,16 CNY und fiel damit deutlch kleiner aus als noch vor Jahresfrist, als der Tesla-Konkurrent je Anteilsschein einen Verlust von 1,62 CNY in den Bücher stehen hatte. Analysten waren zuvor einem einem Minus je Aktie von 0,47 CNY ausgegangen.

Der Umsatz lag unterdessen mit 20,38 Milliarden CNY über dem Vergleichswert des Vorjahres (10,1 Milliarden CNY), damit unterbot Xpeng die Markterwartungen leicht, die im Vorfeld bei 20,39 Milliarden CNY gelegen hatten.

Die Xpeng-Aktie zeigte sich an der NYSE letztlich 10,34 Prozent tiefer bei 22,43 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Xpeng-Aktie höher: Xpeng kann bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen schlagen

Bildquelle: helloabc / Shutterstock.com