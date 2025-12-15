|
15.12.2025 11:15:36
Wüest Partner: Immobilienfinanzierungen bleiben mit SNB-Entscheid günstig
Zürich (awp) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sorgt mit dem auf 0 Prozent belassenen Leitzins für weiterhin günstige Finanzierungsbedingungen am Immobilienmarkt. Das kommt bei kurzfristigen Finanzierungen zum Ausdruck, wie Experten des Beratungsunternehmens Wüest Partner am Montag in einer Analyse schrieben.
Mit dem SNB-Entscheid von vergangener Woche habe sich das Finanzierungsumfeld für Immobilien stabilisiert, hiess es weiter. Dabei profitieren insbesondere kurzfristige Finanzierungen von den tiefen Leitzinsen: Die Saron-Hypotheken hätten sich seit Jahresbeginn um rund 50 Basispunkte verbilligt.
Anders präsentiert sich die Lage am Hypothekenmarkt bei langen Laufzeiten. Die Konditionen für Festhypotheken reagierten bislang nur verhalten auf die geldpolitische Lockerung, so die Analyse. Eine spürbare Entspannung bei den langfristigen Finanzierungskosten sei derzeit nicht zu erwarten.
Immobilienanlagen voraussichtlich auch 2026 gefragt
Im aktuellen Tiefzinsumfeld dürften Immobilienanlagen angesichts fehlender Anlagealternativen gefragt bleiben, so die Experten weiter. Sie rechnen für 2026 nur mit einer moderaten Abschwächung der Preis- und Mietdynamik. Vor allem die Preise für Mehrfamilienhäuser hätten sehr hohe Niveaus erreicht. Zugleich wird für Geschäftsliegenschaften eine Stabilisierung der Preisentwicklung erwartet.
Impulse liefert das anhaltend tiefe Zinsniveau den Bauinvestitionen. Für 2026 sei mit einem nominalen Anstieg der Bauinvestitionen um 3,4 Prozent im Neubau und von 8,5 Prozent im Umbau zu rechnen. Treiber bei Umbauten seien Vorzieheffekte mit Blick auf die Abschaffung des Eigenmietwerts. Bis zu der 2028 oder 2029 erwarteten Umsetzung der Reform würden noch zahlreiche steuerlich absetzbare Sanierungen durchgeführt.
mk/hr
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.